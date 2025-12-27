हिवाळ्यात खास! दही वापरून तयार करा हॉटेलसारखं क्रिमी पालक पनीर

Aarti Badade

अस्सल रेस्टॉरंट स्टाईल चव!

पालक पनीर तर आपण नेहमीच खातो, पण दह्याचा वापर करून त्याला एक वेगळा ट्विस्ट दिला तर? आज आपण पाहणार आहोत अधिक चविष्ट आणि मलईदार पालक पनीरची रेसिपी.

Palak Paneer Recipe

|

Sakal

काय काय लागेल? (साहित्य)

पालक (१ जुडी), पनीर (२०० ग्रॅम), १/२ कप घट्ट दही, कांदा-टोमॅटो, अद्रक-लसूण पेस्ट, खडे मसाले आणि कसुरी मेथी.

Palak Paneer Recipe

|

Sakal

पालकाचा हिरवा रंग टिकवण्यासाठी...

पालक स्वच्छ धुवून उकळत्या पाण्यात २ मिनिटे टाका (Blanch). त्यानंतर लगेच थंड पाण्यात टाका. यामुळे पालकाचा हिरवा रंग कायम राहतो. आता मिक्सरमध्ये याची बारीक प्युरी करून घ्या.

Palak Paneer Recipe

|

Sakal

फोडणीची तयारी

कढईत तेल किंवा तूप गरम करा. जिरे, चिरलेला कांदा आणि अद्रक-लसूण पेस्ट घालून तेल सुटेपर्यंत परता. त्यानंतर टोमॅटो घालून तो मऊ होईपर्यंत शिजवा.

Palak Paneer Recipe

|

Sakal

दह्याचा 'मॅजिक' टच!

गॅसची आच मंद करा. आता त्यात फेटलेले दही हळूहळू घाला आणि सतत ढवळत राहा. दह्यामुळे ग्रेव्हीला एक अप्रतिम रिचनेस आणि हलकी आंबट चव मिळते.

Palak Paneer Recipe

|

Sakal

पालक प्युरी आणि मसाले

तयार मसाल्यात पालक प्युरी, हळद, धणे पावडर आणि गरम मसाला घाला. ५ ते ७ मिनिटे मंद आचेवर शिजवा जेणेकरून सर्व मसाले पालकात नीट मिसळतील.

Palak Paneer Recipe

|

Sakal

पनीर आणि कसुरी मेथी

आता पनीरचे तुकडे (तळलेले किंवा कच्चे) ग्रेव्हीत टाका. वरून कसुरी मेथी हातावर चोळून घाला. चवीनुसार मीठ टाकून एक वाफ येऊ द्या.

Palak Paneer Recipe

|

Sakal

गरमागरम सर्व्ह करा!

शेवटी थोडी फ्रेश क्रीम किंवा घरची साय घालून सजवा. हे स्वादिष्ट पालक पनीर रोटी, नान किंवा कुलच्यासोबत अतिशय चविष्ट लागते!

Palak Paneer Recipe

|

Sakal

