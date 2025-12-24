स्टार्टरचा बादशाह! हॉटेलसारखा तंदूरी पनीर टिक्का आता घरच्या घरी

Aarti Badade

स्टार्टरचा राजा : पनीर टिक्का!

पनीर टिक्का खायला कोणाला आवडत नाही? आता हॉटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही, घरच्या घरी गॅसवरच बनवा चविष्ट आणि पौष्टिक पनीर टिक्का.

Paneer Tikka Recipe

मुख्य साहित्य

ताजे पनीर, हिरवी सिमला मिरची आणि कांदा. हे तिन्ही घटक मोठ्या चौकोनी तुकड्यांमध्ये (Cubes) कापून घ्या.

Paneer Tikka Recipe

चविष्ट मॅरीनेशन तयार करा

एका बाऊलमध्ये दही घ्या. त्यात लिंबाचा रस, आलं-लसूण पेस्ट, कसुरी मेथी, गरम मसाला, धना-जिरा पावडर, चाट मसाला आणि कश्मीरी लाल तिखट घालून नीट फेटून घ्या.

Paneer Tikka Recipe

'हे' आहे खास गुपित!

मॅरीनेशन घट्ट होण्यासाठी आणि पनीरला मसाला नीट चिटकून राहण्यासाठी त्यात २ चमचे भाजलेले बेसन आवर्जून घाला. यामुळे टिक्का कुरकुरीत होतो.

Paneer Tikka Recipe

मॅरीनेशनची प्रक्रिया

तयार मसाल्यात पनीर, कांदा आणि सिमला मिरचीचे तुकडे घालून हलक्या हाताने मिक्स करा. हे मिश्रण १५ ते २० मिनिटे बाजूला ठेवा जेणेकरून चव आतपर्यंत जाईल.

Paneer Tikka Recipe

स्टिकमध्ये लेयरिंग करा

आता कबाब स्टिक किंवा ग्रिल स्टिक (Skewer) घेऊन त्यात पनीर, कांदा आणि सिमला मिरची एकामागे एक अशा क्रमाने लावून घ्या.

Paneer Tikka Recipe

घरच्या गॅसवर द्या 'तंदूरी स्मोक'

गॅसवर एक जाळी ठेवा. त्यावर या स्टिक्स ठेवून हाय फ्लेमवर बाजू पलटत छान शेकून घ्या. यामुळे टिक्का भाजल्यासारखा वाटेल आणि तंदूरी चव येईल.

Paneer Tikka Recipe

गरमागरम सर्व्ह करा!

तयार आहे तुमचा 'नो ऑईल' तंदूरी पनीर टिक्का! हिरवी चटणी, कांद्याचे स्लाईस आणि लिंबासोबत याचा आनंद घ्या.

Paneer Tikka Recipe

