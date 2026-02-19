1 एप्रिलपासून क्रेडिट कार्डचे नवे नियम! काय बदलणार जाणून घ्या

Vinod Dengale

नवे नियम!

क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी 1 एप्रिलपासून नवे नियम लागू लागू होणार असून
आता प्राप्तिकर विभाग तुमच्या खर्चावर बारीक लक्ष ठेवणार आहे.

Credit Card Changes for Users

|

eSakal

काय आहे नवीन?

1 एप्रिलपासून क्रेडिट कार्ड नवीन नियमांनुसार क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या मोठ्या व्यवहारांची माहिती बँकांना सरकारला द्यावी लागेल. 

Credit Card Changes for Users

|

eSakal

मोठ्या व्यवहारांवर नजर

वर्षभरात 10 लाख किंवा जास्त पैशांचे क्रेडिट कार्ड बिल भरल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाला दिली जाईल.

Credit Card Changes for Users

|

eSakal

कॅश पेमेंटवर लक्ष

जर तुम्ही 1 लाख किंवा जास्त क्रेडिट कार्ड बिल रोख रकमेणे भरले, तर त्याची नोंद सरकारकडे जाईल.

Credit Card Changes for Users

|

eSakal

PAN साठी मदत

Pan कार्डसाठी पत्ता पुरावा नसल्यास गेल्या 3 महिन्यांचे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पॅन कार्ड अर्जासाठी अधिकृत पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते.

Credit Card Changes for Users

|

eSakal

कर भरणे

क्रेडिट कार्ड वापरून आता आयकर किंवा GST भरता येऊ शकतो. पण Processing Charge लागू शकतो.

Credit Card Changes for Users

|

eSakal

PAN होणार अनिवार्य

नवीन क्रेडिट कार्ड घेताना PAN कार्ड देणे बंधनकारक होऊ शकते. यामुळे व्यवहार ट्रॅक करणे सोपे होईल.

Credit Card Changes for Users

|

eSakal

लक्षात ठेवा

मोठे व्यवहार करताना नोंदी व्यवस्थित ठेवा. नवीन नियमांमुळे पारदर्शकता वाढणार आहे त्यामुळे तुमच्या अडचणी वाढू शकतात.

Credit Card Changes for Users

|

eSakal

‘Patil Effect’ Shakes IT Stocks: ₹2.5 Lakh Crore Investor Loss – Who Is Rahul Patil?

|

eSakal

‘पाटील इफेक्ट’चा धक्का! गुंतवणूकदारांचे ₹2.5 लाख कोटींचे नुकसान; कोण आहेत राहुल पाटील?