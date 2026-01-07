Credit Card Scam : क्रेडिट कार्ड खिशात असूनही फसवणूक? सावधान, नवा स्कॅम सुरू!

Vinod Dengale

सायबर ठग आता नव्या पद्धतीने पैसे चोरत आहेत. त्यामुळे खिशात कार्ड असतानाही तुमच्याबरोबर फसवणूक होऊ शकते.

स्कॅम कसा होतो?

गर्दीच्या ठिकाणी सायबर ठग POS मशीनचा वापर करून तुमच्या खिशातील कार्ड चोरून स्कॅन करतात.

फक्त 2–3 सेकंदात व्यवहार!

वाय-फाय सुविधेमुळे कार्ड मशीनजवळ आलं की 2–3 सेकंदात पैसे काढले जातात आणि तुम्हाला कळायच्या आताच हा सर्व प्रकार होतो.

Contactless Payment धोकादायक?

NFC किंवा Contactless सुविधा सुरू असल्यास कार्ड बाहेर काढण्याचीही गरज नसते.

आधी हे करा

तुमच्या बँकिंग ॲपमध्ये जाऊन Contactless Payment / NFC तात्काळ बंद करा.

मर्यादा ठेवा

Contactless Payment / NFC ही सुविधा वापरायची असल्यास दैनंदिन लिमिट 1,000 रुपयांपेक्षा कमी ठेवा.

RFID Wallet वापरा

RFID-Blocking Wallet किंवा Card Holder वापरा. यामुळे मशीन तुमच्या कार्डचा सिग्नल पकडू शकणार नाही.

कार्ड कसं ठेवाल?

कार्ड पाकीटात अशा प्रकारे ठेवा की बाहेरील स्पर्श किंवा स्कॅनिंगला लगेच प्रतिसाद मिळणार नाही.

फसवणूक झाली तर?

संशय येताच तात्काळ बँकेला कळवा आणि कार्ड ब्लॉक करा.

तक्रार कुठे कराल?

सायबर गुन्ह्यासाठी ‘संचार साथी’ पोर्टल आणि सायबर क्राईम हेल्पलाइन 1930 वर कॉल करा.

