रोज फक्त ६ रुपये गुंतवा, मिळवा लाखों! मुलांच्या भविष्यासाठी पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना

पोस्ट ऑफिसची ग्रामीण डाक जीवन विमा (RPLI) अंतर्गत चालवली जाणारी ही योजना मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
मुलांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी असणाऱ्या या योजनेचे नाव 'बाल जीवन विमा योजना' असे आहे.
मुलांच्या नावाने ही पॉलिसी आई किंवा वडील घेऊ शकतात.
आपल्या मुलांसाठी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांचे वय ४५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
ही योजना ५ ते २० वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी उपलब्ध आहे.
या योजनेअंतर्गत एक पॉलिसीधारक आपल्या कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना या योजनेत सामील करू शकतो.
या योजनेत विमा संरक्षण तर भेटतेच पण त्यासोबतच मुलांच्या भविष्यासाठी बचतही होते. त्यामुळे दुहेरी लाभ मिळतो.
या योजनेत दररोज फक्त ६ ते १८ रुपये प्रीमियम भरावा लागतो.
या योजनेत मॅच्युरिटीवेळी मुलांसाठी मोठी रक्कम मिळू शकते, जी त्यांच्या शिक्षणासाठी उपयोगी ठरते.
तुम्ही अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसशी संपर्क साधू शकता.
