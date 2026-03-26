क्रेडिट कार्ड वापरताय? या 7 चुका टाळा आणि झपाट्याने वाढवा CIBIL स्कोर

Vinod Dengale

क्रेडिट कार्ड वापरताना या 7 गोष्टी माहित नसतील तर मोठं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे योग्य वापर केला तर फायदा, नाहीतर कर्ज निश्चित!

1. खरेदीचा योग्य वेळ!

बिल जनरेट झाल्यानंतर खरेदी करा. त्यामुळे 45 दिवसांपर्यंत व्याजमुक्त खरेदी करता येऊ शकते.

2. बिल वेळेवर भरा

ड्यू डेट चुकली तर दंड आणि क्रेडिट स्कोर दोन्ही खराब होतात.

3. EMI वापरा स्मार्ट पद्धतीने!

मोठी खरेदी EMI मध्ये केल्यास आर्थिक ताण कमी होतो आणि बजेट सांभाळता येते.

4. सुरक्षित व्यवहार करा

नेहमी विश्वासपात्र वेबसाइट किंवा दुकानदारांकडूनच पेमेंट करा, त्यामुळे फ्रॉड टाळता येतो.

5. लिमिट पूर्ण वापरू नका!

पूर्ण लिमिट वापरल्याने कर्जाचा धोका वाढतो, त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

6. रीवर्डस वापरा

क्रेडिट कार्डवरील पॉइंट्स आणि ऑफर्स वापरून तुम्ही अतिरिक्त फायदे मिळवू शकता.

7. व्यवहारांवर लक्ष ठेवा

स्टेटमेंट नियमित तपासा, त्यामुळे चुकीचे व्यवहार लगेच लक्षात येतात.

