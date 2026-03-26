SIP Investment : एसआयपी करण्याची योग्य वेळ कोणती, किती रुपयांपासून गुंतवणूक करू शकता

Sandeep Shirguppe
एसआयपी म्हणजे म्युच्युअल फंडात दरमहा निश्चित रक्कम गुंतवण्याची पद्धत. हे तुमच्या आर्थिक भविष्याची पहिली पायरी आहे.
दरमहा ठराविक रक्कम गुंतवल्यामुळे गुंतवणुकीची सवय लागते.
बाजारातील चढ-उताराचा फायदा घेऊन सरासरी खरेदी किंमत कमी होते.
दीर्घकाळ गुंतवणूक केल्यास तुमच्या पैशावर पैसा वाढतो.
तुम्ही अवघ्या ५०० रुपयांपासूनही गुंतवणूक सुरू करू शकता.
तुम्ही कधीही गुंतवणूक थांबवू शकता किंवा वाढवू शकता.
एसआयपी ही दीर्घकाळासाठी (५-१० वर्षे किंवा अधिक) केल्यास उत्तम परतावा मिळण्याची शक्यता वाढते.
स्वतःच्या पॅन (PAN) कार्ड आणि बँक खात्याच्या मदतीने तुम्ही कोणत्याही विश्वसनीय म्युच्युअल फंड ॲपवरून आजच एसआयपी सुरू करू शकता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.