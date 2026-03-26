SIP Investment : एसआयपी करण्याची योग्य वेळ कोणती, किती रुपयांपासून गुंतवणूक करू शकता

Sandeep Shirguppe

एसआयपी म्हणजे काय?

एसआयपी म्हणजे म्युच्युअल फंडात दरमहा निश्चित रक्कम गुंतवण्याची पद्धत. हे तुमच्या आर्थिक भविष्याची पहिली पायरी आहे.

शिस्तबद्ध गुंतवणूक

दरमहा ठराविक रक्कम गुंतवल्यामुळे गुंतवणुकीची सवय लागते.

रुपया कॉस्ट ॲव्हरेजिंग

बाजारातील चढ-उताराचा फायदा घेऊन सरासरी खरेदी किंमत कमी होते.

चक्रवाढ व्याजाचा फायदा

दीर्घकाळ गुंतवणूक केल्यास तुमच्या पैशावर पैसा वाढतो.

लहान रकमेतून सुरुवात

तुम्ही अवघ्या ५०० रुपयांपासूनही गुंतवणूक सुरू करू शकता.

लवचिकता

तुम्ही कधीही गुंतवणूक थांबवू शकता किंवा वाढवू शकता.

गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन कसा असावा?

एसआयपी ही दीर्घकाळासाठी (५-१० वर्षे किंवा अधिक) केल्यास उत्तम परतावा मिळण्याची शक्यता वाढते.

सुरुवात कशी करावी?

स्वतःच्या पॅन (PAN) कार्ड आणि बँक खात्याच्या मदतीने तुम्ही कोणत्याही विश्वसनीय म्युच्युअल फंड ॲपवरून आजच एसआयपी सुरू करू शकता.

