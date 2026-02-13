क्रिकेटमध्ये पीच क्युरेटरला किती पगार मिळतो?

महत्त्वाची व्यक्ती

क्रिकेट सामन्यात जेवढा महत्त्वाचे खेळाडू आणि पंच असतात, तेवढाच महत्त्वाचा आणखी एक व्यक्ती असते, ती व्यक्ती म्हणजे पीच पिच क्यूरेटर.

क्यूरेटरचं काम काय?

मैदानावरील खेळपट्टी तयार करणे. त्यावर गवत किती ठेवायचं, खेळपट्टीची माती कशी असेल, हे ठरवण्याचं काम पीच क्यूरेटरचं असतं.

क्यूरेटरची भूमिका निर्णायक

कधी कधी सामन्याचा निकाल हा खेळपट्टीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे क्यूरेटरची भूमिका अत्यंत निर्णायक असेत.

क्यूरेटर बनण्यासाठी काय करावं?

क्यूरेटर बनण्यासाठी Board of Control for Cricket in India (BCCI) चा सर्टिफिकेट कोर्स करावा लागतो. लेव्हल-1 कोर्स अनिवार्य असतो.

कुठं मिळते ट्रेनिंग?

मान्यताप्राप्त क्रिकेट संस्था आणि International Cricket Council (ICC) च्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतूनही पिच क्यूरेशनची ट्रेनिंग मिळते.

आवश्यक कौशल्ये

क्रिकेटची चांगली समज, ग्राउंडवर कामाचा अनुभव, माती आणि केमिस्ट्रीचे ज्ञान, निर्णयक्षमता, असे कौशल्ये असणं गरजेचं असतं.

कामाचा अनुभव आवश्यक

कोर्सपूर्वी क्यूरेटरसोबत कामाचा अनुभव असणे आवश्यक असते. प्रत्यक्ष मैदानावर काम केल्याशिवाय या क्षेत्रात संधी मिळत नाही.

पगार किती मिळतो?

BCCI द्वारे पीच क्यूरेटरला जवळपास 40 ते 80 हजार प्रति महिना पगार दिला जातो. याशिवाय बोनस आणि भत्ते वेळगे असतात.

