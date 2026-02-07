महाराष्ट्रातील 'या' मंदिरात आहे भविष्य सांगणारा रहस्यमयी दगड

तुळजाभवानी मंदिर

भारतात अनेक मंदिरे आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे महाराष्ट्रातील तुळजाभवानी मंदिर. या मंदिराविषयी अनेक मान्यता आहे.

Tulja Bhavani Temple Mystery

साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक

तुळजाभवानी मंदिर हे महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते. महाराष्ट्रात या देवीला विशेष महत्त्व आहे.

Tulja Bhavani Temple Mystery

छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलदेवता

तुळजाभवानी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलदेवता होती. मान्यतेनुसार देवीने शिवाजी महाराजांना तलवार दिली होती.

Tulja Bhavani Temple Mystery

कुठं आहे मंदिर

हे मंदिर दंडकारण्य परिसरातील यमुनांचल पर्वतावर स्थित आहे. येथे असलेली देवीची मूर्ती स्वयंभू असल्याचे मानले जाते.

Tulja Bhavani Temple Mystery

वर्षातून तीन वेळा फिरवली जाते मूर्ती

या मंदिरातील देवीची मूर्ती कायमस्वरूपी स्थिर नसून वर्षातून तीन वेळा मंदिर परिसरात फिरवली जाते, हे याचे खास वैशिष्ट्य आहे.

Tulja Bhavani Temple Mystery

मंदिराची रचना

मंदिराची रचना हेमाडपंथी शैलीची आहे. येथे कल्लोल तीर्थ आणि गोमुख तीर्थ असून, भाविक याठिकाणी स्नान करतात.

Tulja Bhavani Temple Mystery

रहस्यमयी चिंतामणी दगड

तुळजाभवानी मंदिराशी संबंधित चिंतामणी दगड अत्यंत रहस्यमय मानला जातो. हा दगड मंदिरात नसला तरी त्याबाबत अनेक मान्यता आहेत.

Tulja Bhavani Temple Mystery

दगड देतो संकेत

मान्यतेनुसार, दगडावर नाणे ठेवून इच्छा मागितल्यावर तो उजवीकडे फिरला तर इच्छा पूर्ण, आणि डावीकडे फिरला तर अपूर्ण राहते अशी मान्यता आहे.

