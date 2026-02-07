महाराष्ट्रातील 'या' मंदिरात आहे भविष्य सांगणारा रहस्यमयी दगड

Shubham Banubakode
भारतात अनेक मंदिरे आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे महाराष्ट्रातील तुळजाभवानी मंदिर. या मंदिराविषयी अनेक मान्यता आहे.
तुळजाभवानी मंदिर हे महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते. महाराष्ट्रात या देवीला विशेष महत्त्व आहे.
तुळजाभवानी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलदेवता होती. मान्यतेनुसार देवीने शिवाजी महाराजांना तलवार दिली होती.
हे मंदिर दंडकारण्य परिसरातील यमुनांचल पर्वतावर स्थित आहे. येथे असलेली देवीची मूर्ती स्वयंभू असल्याचे मानले जाते.
या मंदिरातील देवीची मूर्ती कायमस्वरूपी स्थिर नसून वर्षातून तीन वेळा मंदिर परिसरात फिरवली जाते, हे याचे खास वैशिष्ट्य आहे.
मंदिराची रचना हेमाडपंथी शैलीची आहे. येथे कल्लोल तीर्थ आणि गोमुख तीर्थ असून, भाविक याठिकाणी स्नान करतात.
तुळजाभवानी मंदिराशी संबंधित चिंतामणी दगड अत्यंत रहस्यमय मानला जातो. हा दगड मंदिरात नसला तरी त्याबाबत अनेक मान्यता आहेत.
मान्यतेनुसार, दगडावर नाणे ठेवून इच्छा मागितल्यावर तो उजवीकडे फिरला तर इच्छा पूर्ण, आणि डावीकडे फिरला तर अपूर्ण राहते अशी मान्यता आहे.
