कॅच घेतल्यावर चेंडू हवेत का फेकतात? क्रिकेटचा हा नियम तुम्हाला माहित्येय का?

क्रिकेटमध्ये कॅच घेतल्यावर अनेक खेळाडू चेंडू लगेच हवेत उडवतात, हे अनेकांना सेलिब्रेशन वाटतं.
मात्र, यामागे क्रिकेटच्या नियमांशी संबंधित एक जुनं आणि महत्त्वाचं कारण आहे.
क्रिकेट नियमांनुसार (Law 33 – Caught) कॅच वैध ठरवण्यासाठी फील्डरचा चेंडूवर पूर्ण ताबा असणं आवश्यक असतं.
जुन्या काळात कॅमेरे, DRS किंवा थर्ड अंपायरची सोय नव्हती.
त्यामुळे अंपायरला खात्री करून द्यावी लागायची की चेंडू हातातून सुटलेला नाही.
फील्डर चेंडू हवेत उडवून दाखवायचे की त्यांचा चेंडूवर पूर्ण कंट्रोल आहे.
हा एक प्रकारचा अंपायरला दिलेला ‘सिग्नल’ मानला जायचा की कॅच पूर्ण झाला आहे.
आज तंत्रज्ञान प्रगत असलं तरी ही परंपरा सेलिब्रेशनच्या रूपात अजूनही टिकून आहे.
