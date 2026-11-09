Video: 'बोलो तारा रा रा' अभिषेक शर्माचा दिवाळीनिमित्त कुटुंबासोबत भन्नाट डान्स

Pranali Kodre

दिवाळी

सध्या भारतभरात दिवाळीचा उत्सव साजरा होत आहे.

Abhishek Sharma Dance Video

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Sakal

भारतीय क्रिकेटपटूंची दिवाळी

अनेक भारतीय क्रिकेटपटूंनीही आपल्या कुटुंबासमवेत दिवाळी साजरी केली.

Abhishek Sharma Dance Video

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Sakal

अभिषेक शर्माची दिवाळी

भारताचा टी२० स्टार अभिषेक शर्मानेही कुटुंब आणि मित्रपरिवारासोबत दणक्यात दिवाळी साजरी केली.

Abhishek Sharma Dance Video

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Sakal

फोटो

अभिषेकने कुटुंबासमवेत लक्ष्मीपुजनाचे फोटोही शेअर केले आहेत.

Abhishek Sharma Dance Video

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Sakal

बहिणीने शेअर केला व्हिडिओ

याशिवाय अभिषेकची बहीण कोमल हिने एक खास व्हिडिओ शेअर केला असून त्यात सर्वजण नाचताना दिसत आहेत.

Abhishek Sharma Dance Video

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Sakal

व्हिडिओ

कोमल हिने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती, अभिषेक, त्यांचे आई-वडील, मित्र आणि नातेवाईक हे सर्व दलेर मेहंदीच्या 'बोलो ता रा रा' या गाण्यावर नाचताना दिसत आहेत.

कॅप्शन

कोमलने "बोलो तारा रा रा #MandatoryRitual," असे कॅप्शन या व्हिडिओ पोस्टला दिले आहे.

Abhishek Sharma Dance Video

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Sakal

भारतीय अ संघाकडून खेळणार

अभिषेक आता १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या रायझिंग स्टार आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय अ संघाकडून खेळताना दिसणार आहे.

Abhishek Sharma Dance Video

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Sakal

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Virat Kohli Journey

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Sakal

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