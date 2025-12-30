कुरकुरीत आणि झणझणीत बांगडा फ्राय! वापरा ‘ही’ कोकणी पद्धत

Aarti Badade

अस्सल मालवणी चवीचा बांगडा फ्राय!

मासे प्रेमींसाठी बांगडा फ्राय म्हणजे पर्वणीच! घरीच हॉटेलसारखा कुरकुरीत बांगडा कसा बनवायचा, त्याची ही सोपी रेसिपी.

काय काय लागेल? (साहित्य)

ताजे बांगडे, मालवणी मसाला (किंवा तिखट), हळद, मीठ, कोकमाचं आगळ, बारीक रवा आणि तांदळाचं पीठ.

बांगडे स्वच्छ करण्याची ट्रिक

बांगडे स्वच्छ धुवून त्याला सुरीने ३-४ आडव्या चिरा (Cuts) द्या. यामुळे आपण लावलेला मसाला माशाच्या अगदी आतपर्यंत मुरतो आणि चव वाढते.

मॅरीनेशन आहे सर्वात महत्त्वाचे!

तिखट, हळद, मीठ आणि कोकमाचं आगळ एकत्र करून बांगड्यांना नीट चोळून घ्या. १५-२० मिनिटे हे मासे मुरवण्यासाठी बाजूला ठेवा.

कुरकुरीत कोटिंगसाठी गुपित

एका प्लेटमध्ये रवा आणि तांदळाचे पीठ एकत्र करा. तांदळाच्या पिठामुळे माशांना छान कुरकुरीतपणा येतो आणि रवा तडका वाढवतो.

पिठात घोळवून घ्या

मॅरीनेट केलेले बांगडे रवा-तांदळाच्या मिश्रणात दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित घोळवून घ्या, जेणेकरून पिठाचा पातळ थर सर्वत्र लागेल.

शॅलो फ्राय करा

तव्यावर तेल गरम करून मध्यम आचेवर बांगडे फ्राय करा. दोन्ही बाजूंनी ५-६ मिनिटे सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत चांगले तळा.

मेजवानी तयार!

गरमागरम बांगडा फ्राय, लिंबू, कांदा आणि तांदळाच्या भाकरीसोबत सर्व्ह करा. तुमच्या जेवणाची रंगत नक्कीच वाढेल!

