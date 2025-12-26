स्टार्टरला परफेक्ट! कुरकुरीत आणि रसाळ सुरमई तवा फ्रायची सोपी रेसिपी

Aarti Badade
मासेप्रेमींच्या पसंतीची पहिली डिश म्हणजे 'सुरमई फ्राय'. आज आपण पाहणार आहोत घरच्या घरी हॉटेलसारखी कुरकुरीत सुरमई कशी बनवायची.
ताजी सुरमई (५ तुकडे), आलं-लसूण-मिरची-कोथिंबीर पेस्ट, लिंबाचा रस, मालवणी मसाला, हळद, काश्मिरी तिखट आणि कोकम आगळ.
स्वच्छ धुवून कोरड्या केलेल्या सुरमईला मीठ, लिंबाचा रस, हिरवी पेस्ट, तिखट, हळद आणि कोकम आगळ लावून २० मिनिटे बाजूला ठेवा. यामुळे माशांना आतून छान चव येते.
एका ताटात तांदळाचे पीठ आणि रवा एकत्र करा. त्यात थोडे मीठ आणि तिखट मिसळा. रवा वापरल्यामुळे सुरमई बाहेरून अतिशय कुरकुरीत (Crispy) होते.
मॅरीनेट केलेली सुरमई तांदूळ-रव्याच्या मिश्रणात दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित घोळवून घ्या. जास्तीचे पीठ झटकून टाका.
लोखंडी तव्यावर तेल गरम करून मंद आचेवर सुरमईचे तुकडे ठेवा. मासे शिजताना मध्ये मध्ये कडेने थोडे तेल सोडा, जेणेकरून ते तव्याला चिकटणार नाहीत.
मंद आचेवर दोन्ही बाजूंनी गोल्डन ब्राऊन आणि कुरकुरीत होईपर्यंत मासे परता. घाई करू नका, मासे आतून चांगले शिजणे महत्त्वाचे आहे.
तयार आहे तुमची सुरमई तवा फ्राय! लिंबू, कांदा आणि टोमॅटोच्या फोडींसोबत स्टार्टर म्हणून किंवा भाकरी आणि वरण-भातासोबत याचा आस्वाद घ्या.
