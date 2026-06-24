झटपट तयार होणारे कुरकुरीत धिरडे; अशी पद्धत एकदा नक्की करून पाहा!

Apurva Kulkarni

बेसनाचे धिरडे

बेसनाचे धिरडे हे शरीरासाठी फार पौष्टिक, चवदार आणि झटपट बनणारे असतात.

Besan Chilla

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esakal

झटपट रेसिपी

भुक लागल्यास झटपट बनणारी रेसिपी कोणती असेल तर ती बेसनाचे धिरडे आहेत. याची कृती जाणून घेऊया.

Besan Chilla

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esakal

साहित्य

सुरुवातीला एका बाऊलमध्ये बेसन, जिरे, ओवा, हिरवी मिरची, कांदा, टोमॅटो, हळद, तिखट, मीठ घालून एकजीव करा.

Besan Chilla

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esakal

कृती

त्यात थोडे थोडे पाणी घाला. मिश्रण असं एकजीव करा की, त्यात गुठळ्या राहणार नाही. डोशासारखे बॅटर हवे.

Besan Chilla

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esakal

तवा गरम

गॅसवर तवा गरम करण्यासाठी ठेवा आणि त्यावर थोडे तेल टाका.

Besan Chilla

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esakal

डोश्यासारखं पसरवा

त्यानंतर तयार केलेलं पिठाचं मिश्रण डोश्यासारखं पसरवा.

Besan Chilla

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esakal

खरपूस भाजा

कडेला थोडे तेल सोडून मंद आजेवर खरपूस भासू द्या. दोन्ही साईडने छान भाजा.

Besan Chilla

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esakal

गरमागरम धिरडे

गरमागरम बेसनाचे धिरडे टोमॅटो केचप, दही किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करा.

Besan Chilla

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esakal

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