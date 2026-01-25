पार्टी स्पेशल स्टार्टर! आता घरच्या घरी बनवा कुरकुरीत चिकन लॉलीपॉप

Aarti Badade
मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच चिकन लॉलीपॉप आवडतात. हॉटेलसारखी चव आणि कुरकुरीतपणा घरच्या घरी मिळवण्यासाठी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.
अर्धा किलो चिकन लॉलीपॉप पीसेस, २०० ग्रॅम लॉलीपॉप मसाला, १ अंडे, १ चमचा आले-लसूण पेस्ट, काश्मिरी मिरची पावडर, कॉर्नफ्लॉवर आणि तळण्यासाठी तेल.
चिकन लॉलीपॉप त्याला मीठ, काश्मिरी मिरची पावडर, धना पावडर, मिरची आले-लसूण पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, केचप, चिल्ली सॉस, शेजवान चटणी, आणि लॉलीपॉप मसाला लावून १ ते १.५ तास बाजूला झाकून ठेवा.
मॅरिनेशन झाल्यानंतर त्यात एक अंडे फेटून घाला आणि वरून कॉर्नफ्लॉवर टाका. यामुळे लॉलीपॉपला छान बाइंडिंग येते आणि तळल्यावर ते कुरकुरीत होतात.
कढईत तेल चांगले गरम करून घ्या. गॅस मध्यम आचेवर ठेवून लॉलीपॉप तेलात सोडा. दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
"गरमागरम चिकन लॉलीपॉप तयार आहेत! हे लॉलीपॉप तिखट-चमचमीत शेजवान सॉस आणि कांद्याच्या स्लाईसेससोबत खायला द्या."
जर तुम्हाला लॉलीपॉप जास्त कुरकुरीत हवे असतील, तर ते दोनदा तळा (Double Fry). एकदा अर्धवट तळून काढा आणि खाण्यापूर्वी पुन्हा कडकडीत तेलात २ मिनिटे तळा.
