तोंडाला पाणी आणणारी मक्याची करंजी! जाणून घ्या सोपी आणि झटपट कृती!

Aarti Badade
प्रथम तेलाचे मोहन (Hot Oil Moan) घालून मैदा (Maida/All-Purpose Flour) घट्ट भिजवून (Knead) ठेवावा.
Makyaachi Karanji Recipe
Sakal
मक्याचे दाणे (Corn Kernels), मुगाची डाळ (Moong Dal) आणि हिरव्या मिरच्या (Green Chillies) मिक्सरमधून दाटसर (Coarse) वाटून घ्या.
Makyaachi Karanji Recipe
Sakal
तेलात हळद, मोहरी, हिंग घालून फोडणी (Tempering) करा आणि त्यात मिश्रण घालून चांगली वाफ (Steam) आणावी.
Makyaachi Karanji Recipe
Sakal
मीठ, साखर घालून मिश्रण चांगले हलवावे आणि कोरडे (Dry) होऊ द्यावे.
Makyaachi Karanji Recipe
Sakal
सारण गार झाल्यावर त्यात खोबरे, कोथिंबीर (Coriander) आणि लिंबाचा रस (Lemon Juice) एकसारखे करावे.
Makyaachi Karanji Recipe
Sakal
भिजवलेल्या मैद्याच्या छोट्या लाट्या करून त्यात सारण भरावे आणि करंज्या बंद कराव्यात.
Makyaachi Karanji Recipe
Sakal
तयार करंज्या सोनेरी (Golden) आणि कुरकुरीत (Crispy) होईपर्यंत तेलात तळाव्यात.
Makyaachi Karanji Recipe
Sakal
Corn Appe Recipe
Sakal