तोंडाला पाणी आणणारी मक्याची करंजी! जाणून घ्या सोपी आणि झटपट कृती!

पारीसाठी मैदा

प्रथम तेलाचे मोहन (Hot Oil Moan) घालून मैदा (Maida/All-Purpose Flour) घट्ट भिजवून (Knead) ठेवावा.

सारण वाटून घ्या

मक्याचे दाणे (Corn Kernels), मुगाची डाळ (Moong Dal) आणि हिरव्या मिरच्या (Green Chillies) मिक्सरमधून दाटसर (Coarse) वाटून घ्या.

फोडणी आणि वाफ

तेलात हळद, मोहरी, हिंग घालून फोडणी (Tempering) करा आणि त्यात मिश्रण घालून चांगली वाफ (Steam) आणावी.

सारण कोरडे करा

मीठ, साखर घालून मिश्रण चांगले हलवावे आणि कोरडे (Dry) होऊ द्यावे.

सारणात भर

सारण गार झाल्यावर त्यात खोबरे, कोथिंबीर (Coriander) आणि लिंबाचा रस (Lemon Juice) एकसारखे करावे.

करंज्या भरणे

भिजवलेल्या मैद्याच्या छोट्या लाट्या करून त्यात सारण भरावे आणि करंज्या बंद कराव्यात.

करंज्या तळणे

तयार करंज्या सोनेरी (Golden) आणि कुरकुरीत (Crispy) होईपर्यंत तेलात तळाव्यात.

