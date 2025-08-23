खमंग, चविष्ट आणि स्पेशल वडापाव रेसीपी!

Aarti Badade

फेमस वडा पाव

मुंबईचा फेमस वडा पाव घरच्या घरी तयार करा!

Vada Pav Recipe | Sakal

साहित्य (४ जणांसाठी)

बटाटे, आलं-लसूण-मिरची पेस्ट, कोथिंबीर, उडदाची डाळ, मीठ, तेल, मोहरी, हिंग, हळद, कढीपत्ता, चणाडाळ पीठ, ज्वारीचे पीठ, तिखट, पाणी, हिरव्या मिरच्या, आले, ओलं खोबरं, लसूण, लाल तिखट, भाजलेलं खोबरं.

Vada Pav Recipe | Sakal

स्टेप 1

बटाटे उकडून घ्या. साले काढून छान स्मॅश करून बाजूला ठेवा.

Vada Pav Recipe | Sakal

स्टेप 2

चणाडाळ पीठ, ज्वारीचे पीठ, तिखट, मीठ, हळद घालून कोमट पाण्यात भिजवा.
बॅटर जास्त घट्ट किंवा पातळ नसावे.

Vada Pav Recipe | Sakal

स्टेप 3

कढईत तेल गरम करून मोहरी, हिंग, हळद, कढीपत्ता व उडदाची डाळ घालून फोडणी करा.
त्यात आलं-लसूण-मिरची पेस्ट टाकून एक मिनिट परता. नंतर स्मॅश केलेले बटाटे घालून मीठ टाका.

Vada Pav Recipe | Sakal

स्टेप 4

भाजी थंड झाली की त्याचे वडे तयार करा. हे वडे बॅटरमध्ये घोळवून सोनेरी रंगावर तळून घ्या.

Vada Pav Recipe | Sakal

स्टेप 5 (चटण्या)

हिरवी चटणी – कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, आले, ओलं खोबरं, मीठ, साखर.
लसूण चटणी – भाजलेलं खोबरं, लसूण पाकळ्या, लाल तिखट, मीठ.

Vada Pav Recipe | Sakal

फायनल स्टेप

खमंग वडे तळून गरमागरम पावासोबत हिरवी आणि लसूण चटणीसोबत सर्व्ह करा!

Vada Pav Recipe | Sakal

