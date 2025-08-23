गणपती स्पेशल झटपट तयार करा प्रसादाची चविष्ट लापशी!

Aarti Badade

प्रसादाची लापशी

सज्जनगडची खास परंपरा! गोड, पौष्टिक आणि अतिशय चविष्ट लापशी.

Ganpati special Prasad lapsi recipe | Sakal

साहित्य (Ingredients)

लापशीचा रवा, गूळ, तूप, वेलची पावडर, काजू, बदाम, पिस्ता, अक्रोड, गुलाब पाकळ्या, गरम पाणी

Ganpati special Prasad lapsi recipe | Sakal

रवा भाजणे

कुकरमध्ये तूप गरम करून त्यात लापशीचा रवा टाकून छान लालसर भाजावा.

Ganpati special Prasad lapsi recipe | Sakal

पाणी घालणे

भाजलेल्या रव्यात सहा वाटी गरम पाणी घालून कुकरला झाकण लावावे. ४-५ शिट्ट्या होऊ द्याव्यात.

Ganpati special Prasad lapsi recipe | Sakal

गूळ मिसळणे

कुकर थंड झाल्यावर झाकण उघडून गुळ टाकून छान एकजीव करावा. अर्धे ड्रायफ्रूट्स घालून हलवावे.

Ganpati special Prasad lapsi recipe | Sakal

वेलचीचा सुगंध

गूळ वितळला की शेवटी वेलची पावडर मिसळून चांगले हलवून घ्यावे.

Ganpati special Prasad lapsi recipe | Sakal

गार्निशिंग

लापशी भांड्यात काढून वरून उरलेले ड्रायफ्रूट्स आणि गुलाब पाकळ्यांनी सजवावी.

Ganpati special Prasad lapsi recipe | Sakal

प्रसादाची चव!

ही लापशी सैलसर, गोडसर आणि अतिशय पौष्टिक प्रसाद म्हणून आवर्जून बनवली जाते.

Ganpati special Prasad lapsi recipe | Sakal

गणपतीसाठी खास! फक्त 10 मिनिटांत तयार करा स्वादिष्ट खिरापत

Traditional Khirapat Sweet Recipe for Ganesh Chaturthi Prasad | Sakal
येथे क्लिक करा