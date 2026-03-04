फिश फ्रायपेक्षाही भारी लागतात 'ही' फिश भजी! नोट करा रेसिपी

Aarti Badade

परफेक्ट पार्टी स्टार्टर

तुम्हाला सीफूड आवडत असेल, तर 'फिश भजी' एक उत्तम स्टार्टर आहे. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून ज्युसी असणारी ही डिश सर्वांचीच लाडकी आहे.

पहिले मॅरीनेशन

सर्वात आधी एका भांड्यात स्वच्छ केलेले मासे घ्या. त्यात मीठ, हळद आणि लिंबाचा रस घालून १०–१५ मिनिटे मुरत ठेवा. यामुळे माशांचा उग्र वास जातो आणि चव वाढते.

मसाल्यांचे मिश्रण

दुसऱ्या एका भांड्यात बेसन, थोडे तांदळाचे पीठ (कुरकुरीतपणासाठी), लाल तिखट, गरम मसाला आणि आलं-लसूण पेस्ट एकत्र करून घ्या.

बॅटर तयार करा

या कोरड्या मसाल्यांमध्ये थोडे थोडे पाणी घालून घट्टसर पीठ तयार करा. लक्षात ठेवा, पिठात गाठी राहू नयेत आणि ते माशांना चिकटण्याइतपत दाट हवे.

कोटिंगची प्रक्रिया

आता मॅरीनेट केलेले माशांचे तुकडे या तयार केलेल्या पिठात टाका. प्रत्येक तुकड्याला पिठाचे कोटिंग व्यवस्थित लागू द्या.

खमंग तळून घ्या

कढईत तेल चांगले गरम करा. तेल तापल्यावर मध्यम आचेवर माशांचे तुकडे एकेक करून सोडा. मध्यम आचेवर तळल्यामुळे मासे आतून नीट शिजतात आणि बाहेरून कुरकुरीत होतात.

गरमागरम सर्व्ह करा

भजी सोनेरी रंगाचे झाले की किचन टिश्यूवर काढून घ्या. वरून थोडे चाट मसाला भुरभुरा आणि पुदिना चटणी किंवा सॉससोबत याचा आस्वाद घ्या!

