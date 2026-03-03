झटपट अन् कुरकुरीत 'कोळंबी 65' ; पार्टीसाठी बेस्ट स्टार्टर!

Aarti Badade

कोळंबी ६५

तुम्हाला सीफूड आवडत असेल, तर 'कोळंबी ६५' हा एक उत्तम पर्याय आहे. वरून अतिशय कुरकुरीत आणि आतून मऊ असणारी ही डिश लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते.

आवश्यक साहित्य

यासाठी २५० ग्रॅम साफ केलेली कोळंबी, आले-लसूण पेस्ट, घट्ट दही, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, कॉर्नफ्लॉवर, तांदळाचे पीठ, लिंबू आणि कढीपत्ता घ्या.

पहिले मॅरीनेशन

कोळंबी स्वच्छ धुवून त्यात दही, आले-लसूण पेस्ट, तिखट, हळद, गरम मसाला, लिंबाचा रस आणि मीठ लावून १५-२० मिनिटे बाजूला ठेवा. यामुळे कोळंबीला आतून छान चव येते.

कुरकुरीत कोटिंगची ट्रिक

मॅरीनेट केलेल्या कोळंबीमध्ये कॉर्नफ्लॉवर आणि तांदळाचे पीठ घाला. पाणी न घालता दह्याच्या ओलसरपणामुळे पिठाचे कोटिंग कोळंबीला व्यवस्थित चिकटेल याची खात्री करा.

सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्या

तेल चांगले गरम करा. मध्यम आचेवर कोळंबीचे तुकडे एक-एक करून सोडा. कोळंबी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. जास्त वेळ तळू नका, अन्यथा ती चिवट होऊ शकते.

खमंग फोडणी

डिशची चव वाढवण्यासाठी एका छोट्या पॅनमध्ये १ चमचा तेल घेऊन त्यात कढीपत्ता आणि उभ्या चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या परता. ही फोडणी तळलेल्या कोळंबीवर टाकून टॉस करा.

गरमागरम सर्व्ह करा

तुमची 'कोळंबी ६५' तयार आहे! कांद्याची चकती, लिंबू आणि पुदिना चटणीसोबत हा गरमागरम स्टार्टर सर्व्ह करा.

