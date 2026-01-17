आईच्या हाताची चव! 10 मिनिटांत तयार होणारा कुरकुरीत हलवा फिश फ्राय

Aarti Badade
मासे खाण्याची आवड असेल तर हा कुरकुरीत आणि झणझणीत हलवा फिश फ्राय तुमच्यासाठी एक उत्तम मेजवानी ठरेल.
Halwa Fish Fry Recipe
हलवा फिशचे मध्यम तुकडे करून स्वच्छ धुवून घ्या आणि त्यांचा उग्र वास घालवण्यासाठी १० मिनिटे लिंबू किंवा कोकमाचे आगळ लावून ठेवा.
मिक्सरमध्ये हिरव्या मिरच्या, लसूण, आले, कोथिंबीर आणि धणे-जिरे यांचे जाडसर वाटण तयार करून घ्या.
फिशच्या तुकड्यांना हळद, लाल तिखट, आले-लसूण पेस्ट, तयार केलेले हिरवे वाटण आणि चवीनुसार मीठ लावून एकजीव करा.
एका ताटात रवा आणि तांदळाचे पीठ एकत्र करा; त्यात थोडे तिखट-मीठ घातल्याने फिशचे वरचे कव्हर चविष्ट आणि कुरकुरीत होते.
मसाला लावलेले फिशचे तुकडे रवा आणि तांदळाच्या पीठाच्या मिश्रणात चारही बाजूंनी व्यवस्थित घोळवून घ्या.
गरम तेलात मासे सोडून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि ते पूर्णपणे कुरकुरीत होईपर्यंत मध्यम आचेवर फ्राय करा.
तयार झालेला गरमागरम हलवा फिश फ्राय वरून लिंबू आणि कोथिंबीर पेरून तांदळाच्या भाकरीसोबत एन्जॉय करा!.
