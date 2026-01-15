कुकरमध्ये तयार होणारा चमचमीत तुपातला मटण पुलाव… सगळ्यांना वेड लावेल!

Aarti Badade
सुट्यांच्या दिवशी काहीतरी खास खायचं असेल, तर कुकरमध्ये बनवलेला हा झणझणीत मटण पुलाव सर्वोत्तम पर्याय आहे.
मटण स्वच्छ धुवून दही, आले-लसूण पेस्ट आणि मीठ लावून मॅरीनेट करा, ज्यामुळे मटण रसरशीत आणि चविष्ट होईल.
कुकरमध्ये तूप गरम करून त्यात पातळ चिरलेला कांदा सोनेरी होईपर्यंत तळा आणि थोडा कांदा सजावटीसाठी बाजूला काढून ठेवा.
त्याच तुपात तमालपत्र, दालचिनी यांसारखे खडे मसाले, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची घालून खमंग परतून घ्या.
आता त्यात हळद, लाल तिखट, कांदा-लसूण मसाला, मटण मसाला आणि बिर्याणी मसाला घालून मसाल्यांना तेल सुटेपर्यंत परता.
मॅरीनेट केलेले मटण घालून परता, थोडे पाणी टाका आणि २ शिट्ट्या करून मटण अर्धवट शिजवून घ्या.
भिजवलेला बासमती तांदूळ घालून हलक्या हाताने परता, गरम पाणी आणि चवीनुसार मीठ टाकून मंद आचेवर २ शिट्ट्या घ्या.
पुलाव तयार झाल्यावर वरून तळलेला कांदा आणि कोथिंबीर पेरा; तुमचा रसरशीत मटण पुलाव खाण्यासाठी तयार आहे!
