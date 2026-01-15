कुकरमध्ये तयार होणारा चमचमीत तुपातला मटण पुलाव… सगळ्यांना वेड लावेल!

Aarti Badade

रविवार स्पेशल मेजवानी

सुट्यांच्या दिवशी काहीतरी खास खायचं असेल, तर कुकरमध्ये बनवलेला हा झणझणीत मटण पुलाव सर्वोत्तम पर्याय आहे.

मटण मॅरीनेशन

मटण स्वच्छ धुवून दही, आले-लसूण पेस्ट आणि मीठ लावून मॅरीनेट करा, ज्यामुळे मटण रसरशीत आणि चविष्ट होईल.

कांद्याचा खमंग फोडणी

कुकरमध्ये तूप गरम करून त्यात पातळ चिरलेला कांदा सोनेरी होईपर्यंत तळा आणि थोडा कांदा सजावटीसाठी बाजूला काढून ठेवा.

मसाल्यांचा दरवळ

त्याच तुपात तमालपत्र, दालचिनी यांसारखे खडे मसाले, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची घालून खमंग परतून घ्या.

झणझणीत मसाल्यांची जोड

आता त्यात हळद, लाल तिखट, कांदा-लसूण मसाला, मटण मसाला आणि बिर्याणी मसाला घालून मसाल्यांना तेल सुटेपर्यंत परता.

मटण शिजवून घेणे

मॅरीनेट केलेले मटण घालून परता, थोडे पाणी टाका आणि २ शिट्ट्या करून मटण अर्धवट शिजवून घ्या.

तांदूळ आणि पाण्याचे प्रमाण

भिजवलेला बासमती तांदूळ घालून हलक्या हाताने परता, गरम पाणी आणि चवीनुसार मीठ टाकून मंद आचेवर २ शिट्ट्या घ्या.

गरमागरम सर्व्ह करा!

पुलाव तयार झाल्यावर वरून तळलेला कांदा आणि कोथिंबीर पेरा; तुमचा रसरशीत मटण पुलाव खाण्यासाठी तयार आहे!

