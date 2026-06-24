पावसाळ्यात बनवा कुरकुरीत 'कोळंबी फ्राय! नोट करा रेसीपी

Aarti Badade

मान्सूनमध्ये सी-फूड

झिंग्यांमध्ये (कोळंबी) प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक प्रमाणात असल्याने पावसाळ्यात हा घरगुती कुरकुरीत पदार्थ आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतो.

rava coated kolambi fry

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Sakal

चविष्ट झिंगा फ्राय

यासाठी ५०० ग्रॅम कोळंबी, आले-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद, धणे-जिरे पूड, लिंबाचा रस, मीठ, २ चमचे तांदळाचे पीठ आणि रवा एकत्र करावा.

rava coated kolambi fry

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Sakal

कोळंबी स्वच्छ करून

सर्वप्रथम कोळंबी बाजारातून आणल्यानंतर ती पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावी आणि त्यातील सर्व अतिरिक्त पाणी पूर्णपणे काढून कोरडी करावी.

rava coated kolambi fry

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Sakal

मसाल्यांचे अचूक मॅरिनेशन करण्याची पद्धत

एका भांड्यात कोळंबी घेऊन त्यात आले-लसूण पेस्ट, तिखट, हळद, धणे-जिरे पूड, मीठ आणि लिंबाचा रस एकत्र करून २० ते ३० मिनिटे मुरत ठेवावे.

rava coated kolambi fry

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Sakal

तांदळाचे पीठ आणि रव्याचे कुरकुरीत कोटिंग

मसाल्यात छान मुरलेल्या कोळंब्यांवर तांदळाचे पीठ आणि रवा हलक्या हाताने वरून लावावा, ज्यामुळे तळताना छान कुरकुरीतपणा येतो.

rava coated kolambi fry

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Sakal

मध्यम आचेवर सोनेरी रंगावर कोळंबी तळणे

कढईत तेल चांगले गरम करून मध्यम आचेवर मॅरीनेट केलेली कोळंबी दोन्ही बाजूंनी सुंदर सोनेरी आणि कडक होईपर्यंत व्यवस्थित तळून घ्यावी.

rava coated kolambi fry

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Sakal

पुदिन्याच्या चटणीसोबत गरमागरम सर्व्हिंग

तयार झालेला खमंग झिंगा फ्राय पावसाळी वातावरणात जेवताना चपाती-भातासोबत किंवा पुदिन्याच्या हिरव्या चटणीसोबत गरमागरम खाण्यासाठी सर्व्ह करावा.

rava coated kolambi fry

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Sakal

रोज योग्य प्रमाणात हळद खाल्ल्यास शरीरात काय घडते?

Health benefits of eating turmeric

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Sakal

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