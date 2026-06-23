रोज योग्य प्रमाणात हळद खाल्ल्यास शरीरात काय घडते?

Aarti Badade
हळदीमध्ये असणाऱ्या 'करक्यूमिन' या मुख्य औषधी घटकामुळे शरीराची अंतर्गत सूज आणि जुनाट वेदना नैसर्गिकरीत्या कमी होतात.
Health benefits of eating turmeric
Sakal
हळदीतील दाहक-विरोधी (Anti-inflammatory) गुणधर्मांमुळे संधिवात, सांध्यांची सूज आणि स्नायूंच्या तीव्र वेदनांपासून लवकर आराम मिळतो.
Health benefits of eating turmeric
Sakal
हळदीमध्ये शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवून विविध भयंकर विषाणू आणि संसर्गापासून रक्षण करतात.
Health benefits of eating turmeric
sakal
नियमितपणे हळदीचे सेवन केल्याने पचनसंस्थेचे आरोग्य सुधारते आणि आतड्यांमधील सूज किंवा गॅसच्या समस्या दूर होतात.
Health benefits of eating turmeric
Sakal
हळद रक्तातील विषारी घटक बाहेर टाकून रक्त शुद्ध करते, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील मुरुम कमी होऊन त्वचा कमालीची तुकतुकीत होते.
Health benefits of eating turmeric
Sakal
नियमित योग्य प्रमाणात हळद खाल्ल्याने शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित राहते आणि हृदयविकाराचा मोठा धोका टळतो.
Health benefits of eating turmeric
Sakal
हळदीच्या अतिसेवनाने पोटात जळजळ होऊ शकते, तसेच रक्त पातळ होण्याची औषधे सुरू असलेल्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच याचे सेवन करावे
Health benefits of eating turmeric
Sakal
Best Daily Yoga Poses for Women
Sakal