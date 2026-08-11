१५ मिनिटांत मॅरीनेट, तव्यावर झटपट फ्राय; अशी बनवा कोळंबी

Aarti Badade

चमचमीत कोळंबी फ्राय

मालवणी मसाल्याची झणझणीत चव आणि कुरकुरीत कोटिंग यामुळे ही रेसिपी नक्कीच आवडेल.

crispy prawn fry

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sakal

लागणारे साहित्य

२५० ग्रॅम स्वच्छ केलेली कोळंबी, १ चमचा आलं-लसूण पेस्ट, अर्धा लिंबाचा रस, २ चमचे मालवणी मसाला, पाव चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ घ्या.

crispy prawn fry

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Sakal

कोळंबी मॅरीनेट करा

कोळंबीमध्ये आलं-लसूण पेस्ट, लिंबाचा रस, हळद, मालवणी मसाला आणि मीठ घालून चांगले मिक्स करा.हे मिश्रण साधारण १५ ते २० मिनिटे मुरू द्या.

crispy prawn fry

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Sakal

कुरकुरीत कोटिंग

एका प्लेटमध्ये तांदळाचे पीठ आणि रवा एकत्र करा. मॅरीनेट केलेली कोळंबी या मिश्रणात घोळवून दोन्ही बाजूंना व्यवस्थित कोटिंग लावा.

crispy prawn fry

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Sakal

तव्यावर फ्राय करा

पॅनमध्ये तेल गरम करून कोळंबी मध्यम आचेवर सोडा. दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत सावकाश फ्राय करा.

crispy prawn fry

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Sakal

गरमागरम सर्व्ह करा

कोळंबी फ्राय कुरकुरीत झाली की तव्यावरून काढा. लिंबाच्या फोडी आणि कांद्यासोबत गरमागरम सर्व्ह करा.

crispy prawn fry

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Sakal

झटपट टिप

मध्यम आचेवर फ्राय केल्याने कोळंबी बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून रसाळ राहण्यास मदत होते.

crispy prawn fry

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Sakal

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Sakal

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