कुरकुरीत मसाला शेंगदाण्यांची भन्नाट रेसिपी; प्रत्येक घास लागेल चटपटीत

Apurva Kulkarni
चटपटीत मसाला शेंगदाणा खाण्याची इच्छा प्रत्येकाला कधीतरी होतेच. परंतु ते घरच्या घरी कसं बनवायचं माहिती आहे का? जाणून घेऊया...
CRISPY MASALA PEANUTS
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कच्चे शेंगदाणे, बेसन, तांदूळ पीठ किंवा कॉर्नफ्लोर, लाल तिखट, हळद पावडर, चाट मसाला, आल-लसूण पेस्ट, मीठ, तेल, पाणी
HOMEMADE MASALA SHENGDANA
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सुरुवातीला एका भांड्यात बेसन, तांदळाचं पीठ, लाल तिखट, हळद, चाट मसाला, आलं-लसूण पेस्ट आणि मीठ एकत्र करून घ्या.
PEANUT FRY RECIPE
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त्यानंतर त्यात शेंगदाणे आणि १ लहान चमचा तेल टाकून एकजीव करा.
BESAN COATED PEANUTS
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त्यात थोडे थोडे पाणी टाकून भज्याच्या पिठापेक्षा थोडे घट्ट पीठ तयार करा. ज्याने शेंगदाणे पिठात कव्हर होतील.
DEEP FRIED PEANUTS,
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कढईत तेल गरम करून मसल्यात कोट केलेल शेंगदाणे सोडा. आणि मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
PARTY SNACKS,
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शेंगदाणे बाहेर काढून थोडा चाट मसाला भुरभुरवा. थंड झाल्यावर हवा बंद डब्यात ठेवा.
MASALA SHENGDANA
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BHATTI STYLE PEANUTS (shengdane)
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