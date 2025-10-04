दिवाळी फराळ! पातळ पोह्यांचा कुरकुरीत अन् खमंग चिवडा कसा बनवायचा?

Aarti Badade
दिवाळी आणि इतर सणांसाठी खास, कुरकुरीत आणि खमंग पातळ पोह्यांचा चिवडा घरच्या घरी कसा बनवायचा, ते पाहूया.
१ किलो पातळ पोहे,१०० ग्रॅम शेंगदाणे, १०० ग्रॅम डाळवं, १०० ग्रॅम सुक्या खोबऱ्याचे काप, १०० ग्रॅम काजू,तळण्यासाठी तेल,हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, हिंग, हळद, जिरेपूड, चवीनुसार मीठ, १-२ चमचे पिठीसाखर
पातळ पोहे स्वच्छ करून घ्या. एका मोठ्या कढईत थोडे तेल घालून पोहे मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत खरपूस भाजून घ्या.
त्याच कढईत थोडे तेल घालून शेंगदाणे, डाळवं, खोबऱ्याचे काप आणि काजू सोनेरी रंगावर तळून घ्या.याच तेलात कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची परतून घ्या.
आता फोडणीत हिंग, हळद आणि जिरेपूड घालून परता. यानंतर तळलेले सर्व जिन्नस घाला आणि चांगले मिक्स करा.
भाजलेले पोहे या फोडणीत घाला आणि मंद आचेवर सर्व साहित्य व्यवस्थित मिसळेपर्यंत परता. शेवटी पिठीसाखर घालून पुन्हा एकदा मिक्स करा.
चिवडा पूर्णपणे थंड झाल्यावर तो हवाबंद डब्यात भरून ठेवा. यामुळे तो महिनाभर कुरकुरीत राहील.
