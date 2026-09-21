घरच्या घरी कुरकुरीत वाटाणे कसे बनवायचे? जाणून घ्या रेसिपी

Apurva Kulkarni
खारे वाटाणे खाण्याची सगळ्यांनाच इच्छा असते. परंतु ते घरच्या घरी कसे बनवायचे माहिती का? जाणून घ्या रेसिपी
GREEN PEAS SNACK
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सुकवलेले हिरवे वाटाणे, मीठ, पाणी आणि तेल
SALTED GREEN PEAS,
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खारे वाटाणे बनवण्यासाठी सुरुवातील सुकवलेले हिरवे वाटाणे स्वच्छ धुवून ६ते ७ तास पाण्यात भिजत ठेवा.
HOMEMADE CRISPY PEAS
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भिजवलेले वाटाणे बाहेर काढून कुकरमध्ये किंवा एका भाड्यांत पाणी आणि मीठ घालून शिजवून घ्या.
HOW TO MAKE CRISPY PEAS
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एक गोष्ट लक्षात ठेवा. वाटाणे ९० टक्के शिजवलेले हवे. जास्त गाळ होऊ देऊ नका.
KHARE VATANE RECIPE
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शिजवलेले वाटाणे एका चाळणीत निथळून घ्या. त्यानंतर सुती कपड्यांनी पुसून पूर्णपणे कोरडे करा.
GREEN PEAS AT HOME
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त्यानंतर कढईत तेल गरम करा, त्यात वाटाणे मध्यम आचेवर ३ ते ४ मिनिटं तळून घ्या.
SALTED PEAS RECIPE,
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तुम्हाला भाजायचे असल्यास वाटाण्यांना थोडं तेल आणि मी ठ लावून प्री-हिट केलेल्या ओव्हनमध्ये ३० ते ४० मिनिटं कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
OVEN ROASTED PEAS
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त्यानंतर तळलेले वाटाणे थंड झाल्यास त्यात मीठ, तिखट आणि चाट मसाला टाकून भुरभुरवून घ्या.
CRISPY VATANE RECIPE
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HOMEMADE FUTANE
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