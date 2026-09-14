हरभऱ्याचे फुटाणे बनवणं इतकं सोपं! फक्त ‘या’ पद्धतीने करा तयार

Apurva Kulkarni

फुटाणे

फुटाणे हे शरीरासाठी फायदेशीर असतात. पंरतु ते घरच्या घरी कसे बनवतात माहिती आहे का? जाणून घ्या रेसिपी

HOMEMADE FUTANE

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साहित्य

हरभऱ्याचे फुटाणे बनवण्यासाठी २ वाटी सुके हरभरे,३ चमचे मोठे मीठ, हळद आणि पाणी

CRISPY ROASTED CHANA

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कृती

एका भांड्यात २ वाटी सुके हरभरे द्या. त्यानंतर त्यात मीठ, हळद घालून तीन चार चमचे पाणी टाका.

ALTED ROASTED CHANA RECIPE,

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मीठ

हे सगळं मिश्रण हाताने एकजीव करून घ्या. मीठ पाण्यामध्ये विरघळून सर्व चण्यांना व्यवस्थित लागलं पाहिजे.

DRY CHANA RECIPE

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मीठ चण्याच्या आत मुरले पाहिजे

ते मीठ लावलेले हरभरे कमीत कमी अर्धा ते एक तास झाकून बाजूला ठेवा. त्यामुळे मीठ चण्यांच्या आतपर्यंत मुरेल.

ROASTED CHICKPEAS RECIPE

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मीठ लावलेले चणे

त्यानंतर कढई गरम करायला ठेवा. त्यात आता मीठ लावलेले चणे टाका.

HEALTHY ROASTED CHANA

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चणे सतत हलवत राहा

त्यानंतर गॅस मध्यम ते मोठा ठेवून सतत हलवत राहा. त्याने चणे कुरकुरीत होतील.

CRUNCHY CHANA SNACK

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थंड होऊ द्या

चणे नीट फुटले किंवा कडक झाले की गॅस बंद करा. त्यानंतर ते थंड होऊ द्या.

CHANA SNACK RECIPE

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हवाबंद डब्यात ठेवा

थंड झाल्यानंतर ते एका हवाबंद डब्यात भरुन ठेवा. ते महिनाभर कुरकुरीत राहतील.

ROASTED CHANA BENEFITS

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KHARE SHENGDANE RECIPE

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