भाजीला हवाय पर्याय? मग असे बनवा कमी तेलात पौष्टिक सुरणाचे काप!

Aarti Badade

रोजच्या जेवणात भाजीला उत्तम आणि चविष्ट पर्याय म्हणून तुम्ही घरच्या घरी 'सुरण फ्राय' किंवा 'सुरणाचे काप' बनवू शकता.

सुरणाचे काप करा

सर्वात आधी सुरणाची साल काढून घ्या आणि त्याचे पातळ, मध्यम आकाराचे काप करून स्वच्छ धुवून घ्या.

खाज येऊ नये म्हणून टीप

सुरणाला खाज येऊ नये म्हणून त्यावर चिंचेचे पाणी किंवा लिंबाचा रस लावून १० ते २० मिनिटे बाजूला ठेवून द्या.

मसाल्यांचे मॅरिनेशन

एका भांड्यात लाल तिखट, हळद, मीठ आणि आले-लसूण पेस्ट एकत्र करा; आता हे मसाले सुरणाच्या कापांना व्यवस्थित लावून घ्या.

कुरकुरीत कोटिंग

एका ताटात तांदळाचे पीठ आणि रवा एकत्र करा; मसाल्यात घोळवलेले सुरणाचे काप या मिश्रणात दोन्ही बाजूंनी दाबून घ्या.

शॅलो फ्राय करा

तव्यावर थोडे तेल गरम करा आणि हे काप मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी लालसर आणि कुरकुरीत होईपर्यंत छान शॅलो फ्राय करा.

गरमागरम सर्व्ह करा

तुमचे टेस्टी आणि कुरकुरीत 'सुरणाचे काप' तयार आहेत; हे तुम्ही वरण-भात किंवा चपातीसोबत आवडीने खाऊ शकता.

