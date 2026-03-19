भेंडी खाल्ल्याने शरीरात होतात 'हे' बदल!

Aarti Badade

पोषक तत्वांचा खजिना

भेंडी ही फायबर, व्हिटॅमिन C, K आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेली अत्यंत पौष्टिक भाजी आहे.

मधुमेहावर नियंत्रण

भेंडीमधील फायबर रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राखण्यास मदत करते, जे मधुमेहींसाठी वरदान आहे.

हृदयाचे आरोग्य आणि कोलेस्ट्रॉल

भेंडीचे सेवन शरीरातील बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करते.

पचनक्रिया आणि वजन कमी करणे

भेंडीतील लसदार फायबर बद्धकोष्ठता दूर करते आणि कमी कॅलरीजमुळे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

रोगप्रतिकारक शक्ती आणि हाडे

व्हिटॅमिन C मुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, तर व्हिटॅमिन K मुळे हाडे आणि दात मजबूत होतात.

गर्भधारणा आणि डोळ्यांचे आरोग्य

यात असलेले फॉलिक ॲसिड गर्भधारणेसाठी फायदेशीर असून व्हिटॅमिन A डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते.

पोषक तत्वे टिकवण्यासाठी टीप

भेंडीतील पूर्ण पोषक तत्वे मिळवण्यासाठी ती अर्धवट शिजवलेली किंवा कमी तेलात परतून खाणे अधिक हिताचे ठरते.

