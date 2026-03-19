भेंडी खाल्ल्याने शरीरात होतात 'हे' बदल!

Aarti Badade
भेंडी ही फायबर, व्हिटॅमिन C, K आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेली अत्यंत पौष्टिक भाजी आहे.
Benefits of eating okra
sakal
भेंडीमधील फायबर रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राखण्यास मदत करते, जे मधुमेहींसाठी वरदान आहे.
भेंडीचे सेवन शरीरातील बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करते.
भेंडीतील लसदार फायबर बद्धकोष्ठता दूर करते आणि कमी कॅलरीजमुळे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
व्हिटॅमिन C मुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, तर व्हिटॅमिन K मुळे हाडे आणि दात मजबूत होतात.
यात असलेले फॉलिक ॲसिड गर्भधारणेसाठी फायदेशीर असून व्हिटॅमिन A डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते.
भेंडीतील पूर्ण पोषक तत्वे मिळवण्यासाठी ती अर्धवट शिजवलेली किंवा कमी तेलात परतून खाणे अधिक हिताचे ठरते.
