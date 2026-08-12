Ronaldo Love Story: रोनाल्डो अन् जॉर्जियाना यांची ओळख कशी झाली?

Pranali Kodre
पोर्तुगालचा सुपरस्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने अखेर जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ हिच्याशी लग्न केले आहे.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story
११ ऑगस्ट २०२६ रोजी पोर्तुगालच्या कास्केस येथे त्यांचा लग्नसोहळा जवळच्या कुटुंबिय आणि मित्रपरिवाराच्या उपस्थितीत पार पडला.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story
रोनाल्डोने त्याच्या इंस्टाग्रावर दोघांनीही हातात अंगठी घातल्याचा फोटो शेअर केला आहे.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story
अर्जेंटिनामध्ये जन्मलेली आणि स्पेनमध्ये लहानाची मोठी झालेली जॉर्जियाना मॉडेल आणि इन्फ्लुएन्सर आहे.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story
तिने गुची, प्रादा, चॅनेल अशा अनेक मोठ्या कंपन्यांसोबत काम केलं असून नेटफ्लिक्सवर 'आय एम जॉर्जियाना' अशी तिची रिऍलिटी सिरीज आहे.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story
जॉर्जियाना ही गुचीसाठी सेल्स असिस्टंट म्हणून काम करत असताना माद्रिदच्या लग्झरी रिटेल स्टोअरमध्ये २०१७ मध्ये तिची रोनाल्डोसोबत पहिली भेट झाली.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story
त्यानंतर त्यांची ओळख वाढली आणि त्यांच्या रिलेशनशीपला सुरुवात झाली. (Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story)
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story
त्यानंतर अनेक कार्यक्रमात त्यांनी एकत्र हजेरी लावल्यानंतर त्यांच्या नात्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story
या जोडप्याला मारिया, मतेओ, एलना आणि बेला अशी मुलं आहेत. तसेच रोनाल्डोला आधीच्या रिलेशनशीपमधून १६ वर्षांचा मुलगा आहे.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story
अखेर जवळपास ८ वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर २०२५ मध्ये त्यांनी साखरपुडा केला आणि आता लग्नही केले आहे.
Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez Love Story