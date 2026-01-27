एक डोळा उघडा ठेवून झोपतो हा प्राणी, दगडही सहज पचवू शकतो, तुम्हाला माहिती आहे का?

Yashwant Kshirsagar
मगरी एक डोळा उघडा ठेवून झोपू शकतात. जेव्हा त्यांना धोका जाणवतो तेव्हा ते असे करतात.
आपण मगरींबद्दल काही मनोरंजक तथ्ये जाणून घेऊया, जे वाचून तुम्हाला आश्चर्यच वाटेल.
मगरीचा जबडा इतका शक्तिशाली असतो की तो प्रति चौरस इंचावर ५,००० पौंड दाब देऊ शकतो.
जर एखादा प्राणी मगरीच्या जबड्यात अडकला तर त्याच्या जगण्याची शक्यता कमी असते.
मगरीच्या तोंडात ६०-११० दात असतात. प्रत्येक दात तुटल्यानंतर तो ५० वेळा पुन्हा वाढू शकतो.
जगातील सर्वात लांब मगर पकडण्यात आली ती २०.२ फूट लांब आणि १,०७५ किलोग्रॅम वजनाची होती.
मगरी ताशी ३५ किलोमीटर वेगाने पोहू शकतात.
मगरीची शेपटी प्रोपेलरसारखी काम करते, तिचे पाय दिशा बदलतात.
मगरी एका तासापेक्षा जास्त काळ पाण्याखाली त्यांचा श्वास रोखू शकतात.
मगरींच्या पोटात इतके आम्ल असते की ते दगड आणि हाडे देखील पचवू शकतात.
