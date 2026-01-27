एक डोळा उघडा ठेवून झोपतो हा प्राणी, दगडही सहज पचवू शकतो, तुम्हाला माहिती आहे का?

Yashwant Kshirsagar

धोका

मगरी एक डोळा उघडा ठेवून झोपू शकतात. जेव्हा त्यांना धोका जाणवतो तेव्हा ते असे करतात.

मनोरंजक तथ्ये

आपण मगरींबद्दल काही मनोरंजक तथ्ये जाणून घेऊया, जे वाचून तुम्हाला आश्चर्यच वाटेल.

शक्तिशाली जबडा

मगरीचा जबडा इतका शक्तिशाली असतो की तो प्रति चौरस इंचावर ५,००० पौंड दाब देऊ शकतो.

शक्यता

जर एखादा प्राणी मगरीच्या जबड्यात अडकला तर त्याच्या जगण्याची शक्यता कमी असते.

दात

मगरीच्या तोंडात ६०-११० दात असतात. प्रत्येक दात तुटल्यानंतर तो ५० वेळा पुन्हा वाढू शकतो.

सर्वात लांब मगर

जगातील सर्वात लांब मगर पकडण्यात आली ती २०.२ फूट लांब आणि १,०७५ किलोग्रॅम वजनाची होती.

वेग

मगरी ताशी ३५ किलोमीटर वेगाने पोहू शकतात.

शेपटी

मगरीची शेपटी प्रोपेलरसारखी काम करते, तिचे पाय दिशा बदलतात.

श्वास

मगरी एका तासापेक्षा जास्त काळ पाण्याखाली त्यांचा श्वास रोखू शकतात.

पचन क्षमता

मगरींच्या पोटात इतके आम्ल असते की ते दगड आणि हाडे देखील पचवू शकतात.

