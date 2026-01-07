'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम ५ रोड ट्रिप्स, आयुष्यात एकदा तरी करावी सफर

Yashwant Kshirsagar
भारतातील रस्ते तुम्हाला विविधतेने भरलेले अनुभव देतात – समुद्रकिनारे, हिरवीगार डोंगर, बर्फाळ उंची आणि वाळवंट. हा केवळ प्रवास नसतो तर आयुष्यभराचा एक उत्तम अनुभव असतो.
महाराष्ट्र ते गोवा – ६०० किमी. अरब समुद्राच्या किनारी हिरव्यागार डोंगररांगा आणि शांत बीचेस. मुंबई किंवा पुण्यापासून सुरू होऊन रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमार्गे गोवा. २-३ दिवसांत पूर्ण करु शकता.
ही ४३० किमीची रोड ट्रिप आहे, हिमालयाच्या उंचीतील अरुंद आणि, वळणदार रस्ते, मनाली ते काजा – जिप्सा, सर्चूमार्गे ३-४ दिवस. निसर्गाचे विस्मयकारक दृश्य तुम्हाला या ट्रिपमध्ये पाहायला मिळेल.
आव्हानात्मक रस्ते. लेहपासून पांगोंग त्सो, खारदुंग ला, नुब्रा व्हॅली आणि श्योक रिव्हर मध्ये सुमारे ४०० किमी प्रवास यासाठी ४-५ दिवस लागू शकतात.
पश्चिम घाट रोड ट्रिप
पुणे ते बेळगाव – ३०० किमी, २ दिवस. हिरव्यागार डोंगररांगा आणि वळणावळणाचे रस्ते. सातारा, पाचगणी, महाबलेश्वरमार्गे ही ट्रिप करता येते
वाळवंटातील लांबलचक रस्ते, कमी वळणे आणि शांतता. सूर्योदय-सूर्यास्ताचे अप्रतिम दृश्य. विशालता आणि संयम शिकवणारा प्रवास. एकदा नक्की अनुभवा
निघण्याआधी वाहनाची तपासणी करा, पेट्रोल भरून ठेवा, पाणी आणि पुरेसे खाद्यपदार्थ घ्या. हवामान आणि रस्त्यांची माहिती घ्या.
स्वातंत्र्य, अनपेक्षित भेटी आणि निसर्गाशी जवळीक. प्रत्येक रस्ता एक नवीन कथा सांगतो नवा अनुभव देतो.
कोंकण आणि घाट – पावसाळा/हिवाळा, लडाख/स्पीति – उन्हाळा, राजस्थान – हिवाळा
