'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम ५ रोड ट्रिप्स, आयुष्यात एकदा तरी करावी सफर

Yashwant Kshirsagar

भारतात रोड ट्रिप का खास?

भारतातील रस्ते तुम्हाला विविधतेने भरलेले अनुभव देतात – समुद्रकिनारे, हिरवीगार डोंगर, बर्फाळ उंची आणि वाळवंट. हा केवळ प्रवास नसतो तर आयुष्यभराचा एक उत्तम अनुभव असतो.

Best Road Trips in India

|

esakal

कोकण कोस्टल

महाराष्ट्र ते गोवा – ६०० किमी. अरब समुद्राच्या किनारी हिरव्यागार डोंगररांगा आणि शांत बीचेस. मुंबई किंवा पुण्यापासून सुरू होऊन रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमार्गे गोवा. २-३ दिवसांत पूर्ण करु शकता.

Best Road Trips in India

|

esakal

मनाली ते स्पिती व्हॅली

ही ४३० किमीची रोड ट्रिप आहे, हिमालयाच्या उंचीतील अरुंद आणि, वळणदार रस्ते, मनाली ते काजा – जिप्सा, सर्चूमार्गे ३-४ दिवस. निसर्गाचे विस्मयकारक दृश्य तुम्हाला या ट्रिपमध्ये पाहायला मिळेल.

Best Road Trips in India

|

esakal

लेह-लडाख सर्किट

आव्हानात्मक रस्ते. लेहपासून पांगोंग त्सो, खारदुंग ला, नुब्रा व्हॅली आणि श्योक रिव्हर मध्ये सुमारे ४०० किमी प्रवास यासाठी ४-५ दिवस लागू शकतात.

Best Road Trips in India

|

esakal

पश्चिम घाट रोड ट्रिप

पुणे ते बेळगाव – ३०० किमी, २ दिवस. हिरव्यागार डोंगररांगा आणि वळणावळणाचे रस्ते. सातारा, पाचगणी, महाबलेश्वरमार्गे ही ट्रिप करता येते

Best Road Trips in India

|

esakal

जैसलमेर ते जोधपुर

वाळवंटातील लांबलचक रस्ते, कमी वळणे आणि शांतता. सूर्योदय-सूर्यास्ताचे अप्रतिम दृश्य. विशालता आणि संयम शिकवणारा प्रवास. एकदा नक्की अनुभवा

Best Road Trips in India

|

esakal

रोड ट्रिपसाठी टिप्स

निघण्याआधी वाहनाची तपासणी करा, पेट्रोल भरून ठेवा, पाणी आणि पुरेसे खाद्यपदार्थ घ्या. हवामान आणि रस्त्यांची माहिती घ्या.

Best Road Trips in India

|

esakal

रोड ट्रिप का करावी ?

स्वातंत्र्य, अनपेक्षित भेटी आणि निसर्गाशी जवळीक. प्रत्येक रस्ता एक नवीन कथा सांगतो नवा अनुभव देतो.

Best Road Trips in India

|

esakal

उत्तम हंगाम

कोंकण आणि घाट – पावसाळा/हिवाळा, लडाख/स्पीति – उन्हाळा, राजस्थान – हिवाळा

Best Road Trips in India

|

esakal

महाराष्ट्राच्या सीमेवर आहे ऐतिहासिक काळा ताजमहाल, जगभरातील पर्यटक देतात भेट

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Burhanpur Black Taj Mahal

|

esakal

येथे क्लिक करा