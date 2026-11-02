मगरीच्या पोटात शिकार किती वेळ जिवंत राहते? जाणून घ्या धक्कादायक सत्य

Yashwant Kshirsagar

धोकादायक प्राणी

आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, पृथ्वीवर अनेक प्रकारचे धोकादायक प्राणी आढळतात.

Crocodile Digestion

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मगरी

जलचर प्राण्यांमध्ये, मगरीला सर्वात धोकादायक प्राण्यांपैकी एक मानले जाते.

Crocodile Digestion

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'पाण्याची राणी'

याचे कारण असे की, मगरी अत्यंत मोठ्या प्राण्यांचीही शिकार करू शकतात.

Crocodile Digestion

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मगरीचे जबडे

मगरींचे जबडे अत्यंत शक्तिशाली असतात; त्या आपल्या शिकारीला चिरडतात आणि न चावता पूर्णपणे गिळतात.

Crocodile Digestion

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एक रंजक तथ्य

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, एकदा मगरीने शिकार गिळली की, तिच्या पोटात पचनाची प्रक्रिया अनेक दिवसांपर्यंत सुरू राहू शकते.

Crocodile Digestion

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दोन भागांत विभागलेले पोट

मगरीचे पोट दोन भागांत विभागलेले असते: एक भाग शिकार तोडण्यासाठी किंवा चिरडण्यासाठी वापरला जातो, तर दुसरा भाग शक्तिशाली आम्लाचा (ॲसिड) वापर करून तिला विरघळवतो.

Crocodile Digestion

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महत्वाचे तथ्य

एकदा का शिकार मगरीच्या पोटात गेली की, तिच्या जिवंत राहण्याची शक्यता नगण्य असते.

Crocodile Digestion

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हाडेही पचवण्याची क्षमता

मगरी हाडेही पचवू शकतात, कारण त्यांचे जठराम्ल (गॅस्ट्रिक ॲसिड) इतर बहुतेक प्राण्यांच्या तुलनेत दहापट अधिक शक्तिशाली असते.

Crocodile Digestion

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एका वेळी किती अन्न?

मगरी एका वेळी स्वतःच्या शरीराच्या वजनाच्या २३ टक्क्यांपर्यंत अन्न खाऊ शकते.

Crocodile Digestion

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