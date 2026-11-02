मगरीच्या पोटात शिकार किती वेळ जिवंत राहते? जाणून घ्या धक्कादायक सत्य

Yashwant Kshirsagar
आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, पृथ्वीवर अनेक प्रकारचे धोकादायक प्राणी आढळतात.
Crocodile Digestion
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जलचर प्राण्यांमध्ये, मगरीला सर्वात धोकादायक प्राण्यांपैकी एक मानले जाते.
Crocodile Digestion
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याचे कारण असे की, मगरी अत्यंत मोठ्या प्राण्यांचीही शिकार करू शकतात.
Crocodile Digestion
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मगरींचे जबडे अत्यंत शक्तिशाली असतात; त्या आपल्या शिकारीला चिरडतात आणि न चावता पूर्णपणे गिळतात.
Crocodile Digestion
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तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, एकदा मगरीने शिकार गिळली की, तिच्या पोटात पचनाची प्रक्रिया अनेक दिवसांपर्यंत सुरू राहू शकते.
Crocodile Digestion
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मगरीचे पोट दोन भागांत विभागलेले असते: एक भाग शिकार तोडण्यासाठी किंवा चिरडण्यासाठी वापरला जातो, तर दुसरा भाग शक्तिशाली आम्लाचा (ॲसिड) वापर करून तिला विरघळवतो.
Crocodile Digestion
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एकदा का शिकार मगरीच्या पोटात गेली की, तिच्या जिवंत राहण्याची शक्यता नगण्य असते.
Crocodile Digestion
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मगरी हाडेही पचवू शकतात, कारण त्यांचे जठराम्ल (गॅस्ट्रिक ॲसिड) इतर बहुतेक प्राण्यांच्या तुलनेत दहापट अधिक शक्तिशाली असते.
Crocodile Digestion
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मगरी एका वेळी स्वतःच्या शरीराच्या वजनाच्या २३ टक्क्यांपर्यंत अन्न खाऊ शकते.
Crocodile Digestion
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Google Maps Traffic Detection
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