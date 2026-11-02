गुगल मॅप्सला ट्रॅफिक जाम आहे कसे कळते? GPS ते युजर रिपोर्ट्सचं पूर्ण रहस्य माहित्ये?

Yashwant Kshirsagar
तुम्ही कदाचित गुगल मॅप्स वापरत असाल, पण गुगलला वाहतूक कोंडीबद्दल कशी माहिती मिळते, हे तुम्हाला माहीत आहे का? चला जाणून घेऊया.
Google Maps Traffic Detection
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याचा पहिला स्रोत म्हणजे तुमचा स्वतःचा फोन. जेव्हा तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनवर 'लोकेशन सर्व्हिसेस' (location services) सुरू ठेवता, तेव्हा गुगलला तुमच्या हालचालींशी संबंधित डेटा मिळतो.
Google Maps Traffic Detection
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गुगल मॅप्स केवळ एका व्यक्तीच्या डेटावर अवलंबून नसते; त्याऐवजी, एकाच रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो वापरकर्त्यांच्या वेगाची सरासरी आणि त्यांच्या स्थानाची माहिती गोळा करून त्याचे विश्लेषण केले जाते.
Google Maps Traffic Detection
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जर एखाद्या विशिष्ट रस्त्यावरील वाहने खूप हळू चालत असतील, तर गुगल त्याला 'वाहतूक कोंडी' (ट्रॅफिक जाम) म्हणून ओळखते.
Google Maps Traffic Detection
esakal
जर रस्त्यावरील वाहने खूप संथ गतीने जात असतील, तर गुगलला समजते की तिथे वाहतूक कोंडी झाली आहे.
Google Maps Traffic Detection
esakal
गुगल मॅप्स सतत अपडेट होत असते; रस्त्यावरील वाहतुकीची स्थिती जशी बदलते, तसा नकाशावरील मार्गाचा रंगही बदलतो.
Google Maps Traffic Detection
esakal
वापरकर्ते गुगल मॅप्सवर 'अपघात', 'रस्ते काम सुरू आहे' (construction), किंवा 'रस्ता बंद आहे' (road closed) यांसारखे रिपोर्ट देऊ शकतात, ज्यामुळे वाहतुकीची माहिती अधिक अचूक होते.
Google Maps Traffic Detection
esakal
अनेक देशांमध्ये, गुगल ट्रॅफिक सिग्नल, रस्त्यांवरील सेन्सर्स आणि परिवहन विभागांकडून मिळणारा डेटा देखील आपल्या प्रणालीमध्ये समाविष्ट करते.
Google Maps Traffic Detection
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Snake Venom Medicine
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