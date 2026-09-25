मगरींमध्ये खरंच नर नसतात का?

संतोष कानडे

मगर

मगरींमध्ये केवळ मादी मगर असतात, असा दावा केला जातोय.

नर आणि मादी

मगरींमध्ये नर आणि मादी असे दोन्ही लिंग आढळतात.

प्रजाती

काही प्रजातींमध्ये नर मगरी आकाराने मादीपेक्षा मोठे असतात.

भूमिका

मगरींच्या प्रजननासाठी नर-मादी दोघांचीही भूमिका असते.

सोशल मीडिया

सोशल मीडियावरील व्हायरल दावे निव्वळ खोट्या पोस्ट आहेत.

अंडी

मादी मगर घरटे तयार करून त्यात अंडी घालते.

तापमान

मगरींच्या काही प्रजातींमध्ये अंड्याचे तापमान पिल्लू नर होणार की मादी, यावर परिणाम करते.

क्युबन मगर

उदाहरणार्थ, क्युबन मगरींच्या अंड्यांमध्ये विशिष्ट तापमानात नर पिल्ले विकसित होतात.

शास्त्रीयदृष्ट्या

त्यामुळे 'मगरींमध्ये नरच नसतात' असे म्हणणे शास्त्रीयदृष्ट्या चुकीचे आहे.

प्रजाती

मगरींच्या प्रजातींनुसार प्रजननाची प्रक्रिया आणि लिंगनिर्धारणात काही फरक असू शकतात.

व्हायरल दावा

थोडक्यात, मगरींमध्ये नर असतात आणि व्हायरल दावा हा दिशाभूल करणारा आहे.

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