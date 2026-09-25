मगरींमध्ये खरंच नर नसतात का?

संतोष कानडे
मगरींमध्ये केवळ मादी मगर असतात, असा दावा केला जातोय.
मगरींमध्ये नर आणि मादी असे दोन्ही लिंग आढळतात.
काही प्रजातींमध्ये नर मगरी आकाराने मादीपेक्षा मोठे असतात.
मगरींच्या प्रजननासाठी नर-मादी दोघांचीही भूमिका असते.
सोशल मीडियावरील व्हायरल दावे निव्वळ खोट्या पोस्ट आहेत.
मादी मगर घरटे तयार करून त्यात अंडी घालते.
मगरींच्या काही प्रजातींमध्ये अंड्याचे तापमान पिल्लू नर होणार की मादी, यावर परिणाम करते.
उदाहरणार्थ, क्युबन मगरींच्या अंड्यांमध्ये विशिष्ट तापमानात नर पिल्ले विकसित होतात.
त्यामुळे 'मगरींमध्ये नरच नसतात' असे म्हणणे शास्त्रीयदृष्ट्या चुकीचे आहे.
मगरींच्या प्रजातींनुसार प्रजननाची प्रक्रिया आणि लिंगनिर्धारणात काही फरक असू शकतात.
थोडक्यात, मगरींमध्ये नर असतात आणि व्हायरल दावा हा दिशाभूल करणारा आहे.