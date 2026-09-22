वाघ आणि बिबट्या समोरासमोर आले तर? कोण कोणाला खातं?

संतोष कानडे
वाघ आणि बिबट्या एकाच अधिवासात आढळू शकतात, पण दोघेही शक्यतो एकमेकांपासून अंतर ठेवतात.
आकारमान आणि शारीरिक ताकदीच्या बाबतीत वाघ बिबट्यापेक्षा मोठा असतो.
त्यामुळे थेट संघर्षाची वेळ आली तर वाघाला नैसर्गिक शारीरिक फायदा असतो.
वन्यजीव अभ्यासांमध्ये वाघ हा बिबट्यापेक्षा वरचढ शिकारी असल्याचे दिसून आले आहे.
वाघांची संख्या जास्त असलेल्या भागात बिबटे अनेकदा वाघांचा जास्त वापर असलेले क्षेत्र टाळतात.
बिबट्याची चपळाई आणि झाडांवर चढण्याची क्षमता ही त्याची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.
त्यामुळे बिबटा वाघाशी थेट संघर्ष करण्याऐवजी सुरक्षित अंतर राखण्याचा प्रयत्न करतो.
प्रत्यक्षात वाघ आणि बिबट्याची समोरासमोर भेट होणे तुलनेने दुर्मिळ असते.
वाघ बिबट्याला मारून खाऊ शकतो. जंगलामध्ये अशा अनेक घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत, जिथे वाघाने बिबट्याची शिकार करून त्याला खाल्ले आहे.
Tiger or Crocodile
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