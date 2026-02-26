What Do Crows Eat? कावळा फक्त 'काव-काव' करत नाही, तर खातो माणसांसारखं अन्न! चतुर कावळ्याचे 'हे' अजब डाएट माहीत आहे का?

बाळकृष्ण मधाळे
कावळा हा आपल्या आजूबाजूला सहज दिसणारा पक्षी असला तरी अनेकांना तो फारसा आवडत नाही. रस्त्यावर सांडलेले अन्न गोळा करताना किंवा कचर्यातून खाणं शोधताना तो नेहमी दिसतो.
मात्र, कावळ्याच्या सवयी आणि बुद्धिमत्ता जाणून घेतली तर हा पक्षी किती विलक्षण आहे, हे लक्षात येते.
कावळा अत्यंत स्वावलंबी आणि हुशार पक्षी मानला जातो. संकटाच्या वेळी तो स्वतःच मार्ग काढतो. परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची त्याची क्षमता उल्लेखनीय आहे. म्हणूनच, कावळा हा जगातील सर्वात बुद्धिमान पक्ष्यांपैकी एक समजला जातो.
कावळा खूप सावध आणि चपळ असतो. त्याची नजर तीक्ष्ण असते आणि धोका ओळखण्याची क्षमता उत्तम असते. त्यामुळे त्याला सहज पकडणे कठीण असते. वेगाने उडण्याची ताकद आणि सतत सतर्क राहण्याची सवय यामुळे तो माणसांच्या हाती लागत नाही.
कावळा हा तुलनेने दीर्घायुषी पक्षी आहे. सामान्यतः तो १० ते १५ वर्षे जगतो. काही देशांमध्ये, विशेषतः ऑस्ट्रेलियामध्ये आढळणारे कावळे २० ते २२ वर्षांपर्यंतही जगू शकतात.
कावळा हा सर्वभक्षक (Omnivorous) पक्षी आहे. त्याच्या आहारात विविध प्रकारचे अन्न समाविष्ट असते.
किटक आणि लहान कीटक
धान्ये आणि बियाणे
फळे
उंदीर आणि बेडूक
अंडी
शिळे किंवा सांडलेले अन्न
मानवांसारखे आणि इतर पक्ष्यांसारखे विविध प्रकारचे अन्न खाण्याची क्षमता कावळ्यात असते. त्यामुळे तो कोणत्याही वातावरणात सहज तग धरू शकतो.
कावळी अंडी दिल्यानंतर साधारण १८ दिवसांनी त्यातून पिल्ले बाहेर येतात. सुरुवातीला ती पूर्णपणे आई-वडिलांवर अवलंबून असतात. काही दिवसांतच ती पंख फडफडवू लागतात आणि हळूहळू उडायला शिकतात.
कावळा हा फक्त कचर्यात अन्न शोधणारा पक्षी नसून अत्यंत बुद्धिमान, परिस्थितीशी जुळवून घेणारा आणि टिकाऊ स्वभावाचा पक्षी आहे. त्याच्या सवयी जाणून घेतल्यावर या साध्या दिसणाऱ्या पक्ष्याबद्दल नक्कीच आदर वाटू लागतो.
