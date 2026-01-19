Crow Lifespan : कावळ्याला म्हातारं होण्यासाठी किती वर्षे लागतात? जाणून घ्या आयुष्याचं गुपित

बाळकृष्ण मधाळे

कावळा अतिशय बुद्धिमान पक्षी

कावळा हा अतिशय अनोखा आणि बुद्धिमान पक्षी मानला जातो. त्याची स्मरणशक्ती, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची ताकद यामुळे तो इतर पक्ष्यांपेक्षा वेगळा ठरतो.

Crow Lifespan

|

esakal

कावळ्याला म्हातारं होण्यासाठी किती वर्षे लागतात?

मग प्रश्न असा पडतो, की कावळ्याला म्हातारा होण्यासाठी किती वर्षे लागतात? याचे उत्तर जाणून घेणे रंजक आहे.

Crow Lifespan

|

esakal

बदलत्या हवामानामुळं आयुष्य होते कमी

साधारणपणे जंगलात राहणारा कावळा ६ ते ७ वर्षे जगतो. नैसर्गिक शत्रू, अन्नाची कमतरता आणि बदलते हवामान यामुळे त्याचे आयुष्य तुलनेने कमी असते.

Crow Lifespan

|

esakal

जंगलात राहणारा कावळा किती वर्षे जगतो?

जंगली कावळा साधारणतः ५ ते ६ वर्षांत म्हातारा मानला जातो.

Crow Lifespan

|

esakal

कावळ्याचं आयुष्य किती?

मात्र, बंदिवासात किंवा संरक्षित वातावरणात कावळ्याचे आयुष्य लक्षणीयरीत्या वाढते.

Crow Lifespan

|

esakal

बंदिवासात तब्बल ४० वर्षेही जगतो

योग्य अन्न, सुरक्षितता आणि वैद्यकीय काळजी मिळाल्यास कावळा बंदिवासात तब्बल ४० वर्षांपर्यंतही जगू शकतो.

Crow Lifespan

|

esakal

प्रौढ कावळ्यांची संख्या तुलनेने कमी

आश्चर्याची बाब म्हणजे, सुमारे ५० टक्के कावळे जन्माच्या पहिल्याच वर्षात मृत्युमुखी पडतात. त्यामुळे प्रौढ वयापर्यंत पोहोचणाऱ्या कावळ्यांची संख्या तुलनेने कमी असते.

Crow Lifespan

|

esakal

जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळांनी नटलेला 'हा' एकमेव जिल्हा; आग्र्यासारखाच सेम टू सेम बघायला मिळेल 'ताजमहाल'

Chhatrapati Sambhajinagar Tourism

|

esakal

येथे क्लिक करा...