1-2 नाहीतर तब्बल 'इतकी' वर्ष जगतात कावळे

Apurva Kulkarni

कावळा

जगातील सर्वात हुशार पक्ष्यांपैकी एक कावळा आहे. एका डोळ्याने तो आपल्या अन्नांकडे लक्ष केंद्रीत करतो.

CROW LIFE EXPECTANCY

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१७ वर्ष सुड

कावळ्यात एखाद्या व्यक्तीचा १७ वर्ष सुड उगवू शकतात. समुहाने एखाद्या व्यक्तींवर हल्ला सुद्धा करू शकतात.

INTERESTING CROW FACTS

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दीर्घायुशी पक्षी

कावळा हा दीर्घायुशी पक्षी असल्याचं म्हटलं जातं. माहितीनुसार कावळ जास्तीत जास्त १५ वर्ष जगू शकतं.

CROW LIFESPAN IN INDIA

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२२ वर्ष

परंतु ऑस्ट्रेलियन कावळे यापेक्षाही जास्त जगतात. जवळपास २२ वर्ष ते जिवंत राहू शकतात.

AUSTRALIAN CROW LIFESPAN

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पिल्लू

मादी कावळा जेव्हा अंडी घालते त्याच्या १८ दिवसांनंतर पिल्लू बाहेर येतं. जवळपास १५ दिवसांनी ते उडायचा प्रयत्न करतं.

HOW MANY YEARS DO CROWS LIVE

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डोळे जन्मत: निळे

तसंच कावळ्याचं पिल्लाचे डोळे जन्मत: निळे असतात. जसा जसा कावळा मोठो होतो तसे ते राखाडी होतात.

CROW REVENGE BEHAVIO

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टीप

वरील माहिती उपलब्ध स्त्रोतांच्या आधारे देण्यात आली आहे.‘सकाळ’ समूह यातील कोणत्याही दाव्याची अधिकृत पुष्टी करत नाही.

CROW ATTACK BEHAVIOR

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मान वाकडी करून एका डोळ्याने कावळा काय बघतो? कारण ऐकून व्हाल थक्क!

, WHY CROW TILTS HEAD

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