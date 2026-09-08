मान वाकडी करून एका डोळ्याने कावळा काय बघतो? कारण ऐकून व्हाल थक्क!

Apurva Kulkarni

कावळा

कावळ्याला दोन डोळे असून तो फक्त एका डोळ्याचा वापर करतो असं म्हटलं जातं. पण त्याचं कारण काय असेल माहिती का?

CROW MONOCULAR VISION

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दोन डोळे

कावळ्याला दोन डोळे असतात, परंतु एखाद्या वस्तूकडे पाहताना तो डोळ्यानं करतो. याला मोनोक्युलर व्हिजनशी जोडले जाते.

MONOCULAR VISION IN CROWS

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पाहण्यासाठी मदत

तसंच कावळ्यांचे डोळे डोक्याच्या दोन्ही बाजूंना असल्यामुळे त्यांना आजूबाजूचा परस्पर पाहण्यासाठी मदत होते.

CROW EYESIGHT

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360 डिग्री दिसतं

कावळ्यांना 360 डिग्री दिसत असल्याचाही दावा करण्यात आलाय. त्यांची नजर विशेष प्रभावी असल्याचंही मानलं जातं.

CROW EYE FACTS

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लक्षात ठेवणं

कावळे बुद्धिमान पक्ष्यांपैकी एक मानले जातात. त्यांना वस्तू ओळखणं, लक्षात ठेवणं यासाठी दृष्टी मदत करते.

, WHY CROW TILTS HEAD

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चेहरा लक्षात ठेऊ शकतात

कावळ्याची दृष्टी इतकी तीक्ष्ण असते की, ते एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा लक्षात ठेऊ शकतात. असं संशोधनातून समोर आलय.

CROW LOOKING WITH ONE EYE

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हुशार पक्षांपैकी एक

दृष्टी, स्मरणशक्ती आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता यामुळे कावळे पक्षीजगतातील सर्वात हुशार जीवांपैकी एक मानले जातात.

CROW INTELLIGENCE

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कावळ्याचं पिल्लू कधी दिसत का नाही? कारण काय?

WHY WE RARELY SEE CROW CHICKS

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