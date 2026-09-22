अंगावर कावळ्याची विष्ठा पडणं शुभ का मानलं जातं? काय आहे ही मान्यता?

Apurva Kulkarni

विष्ठा

मराठी संस्कृतीत अनेक श्रद्धा-अंधश्रद्धा आहेत. त्यातील एक म्हणजे पक्ष्यांची विष्ठा अंगावर पडणं हे शुभ मानलं जातं.

CROW POOP ON BODY

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कावळा-कबुतर

विशेषत: कावळा किंवा कबुतराने जर तुमच्या अंगावर विष्ठा केली तर लवकरच धनलाभ होणार आहे असा समज आहे.

PIGEON POOP GOOD LUCK

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उजव्या खांद्यावर

जुन्या समजुतींनुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या डोक्यावर किंवा उजव्या खांद्यावर पक्ष्याने विष्ठा केली तर अनपेक्षित धनलाभ होतो.

BIRD DROPPINGS SUPERSTITION

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कामे मार्गी

असही म्हटलं जातं की, जर एखाद्या पक्ष्याची विष्ठा अंगावर पडली तर संकट दूर होतं. अडकलेली कामे मार्गी लागतात.

CROW POOP MONEY BELIEF

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रखडलेले पैसे परत

तसंच अशी जुनी मान्यता आहे की, कबुतराची किंवा कावळ्याची विष्ठा अंगावर पडली तर रखडलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे.

PIGEON POOP MONEY BELIEF

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वैज्ञानिक कारण

वैज्ञानिक कारणानुसार एक नैसर्गिक प्रक्रिया भाग म्हणून पक्षी विष्ठा टाकतात. त्याचा धनलाभाशी काही संबंध नसतो.

BIRD POOP LUCKY OR UNLUCKY

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डिस्क्लेमर

ही केवळ सामान्य माहिती असून, सकाळ समूह या माहितीतील कोणत्याही दाव्यांना दुजोरा देत नाही.

CROW POOP ON HEAD

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WHY CROW TOUCHES PIND

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