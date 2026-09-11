पिंडाला कावळाच का स्पर्श करतो? दुसरा पक्षी का नाही, जाणून घ्या

Apurva Kulkarni
हिंदू धर्मात कावळ्याला विशेष महत्त्व आहे. पितृपक्षात तर कावळ्यांना अन्न देण्याची प्रथा आहे.
WHY CROW EATS PIND
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पिंडाला कावळा शिवला तर ते पितरापर्यंत पोहचतं अशी मानलं जातं.
CROW AND ANCESTORS
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तसंच कावळ्याला यमराजाचा दूत देखील मानलं जातं. त्यामुळे पिंडाला कावळाच शिवतो अशी मान्यता आहे.
ROW DURING PITRU PAKSHA
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यामागचं धार्मिक कारण म्हणजे, गरुड पुराणानुसार कावळा हा पितरांचा आत्मा असतो त्यामुळे पिंडदान केल्यावर कावळ्याच्या माध्यमातून ते अन्न पितरांपर्यंत पोहचतं.
PITRU PAKSHA CROW
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वैज्ञानिक कारणानुसार कावळा अतिशय हुशार पक्षी आहे. त्यामुळे त्याला अन्न लवकर दृष्टीत पडतं. पिंडातील अन्न पाहून तो खाण्यासाठी लवकर येतो.
CROW RELIGIOUS SIGNIFICANCE
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पर्यावरणाच्या संतुलनानुसार इतर पक्षी हे सहसा आळी, किडे यासारखे अन्न सेवन करतात. त्यामुळे आवळा पिंडाकडे लवकर आकर्षित होतो.
PIND DAAN RITUAL,
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ही माहिती सामाजिक आणि धार्मिक मान्यतेवर आधारित आहे. सकाळ समूह याला दुजोरा देत नाही.
PIND DAAN MEANING
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, WHY CROW TILTS HEAD
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