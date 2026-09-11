पिंडाला कावळाच का स्पर्श करतो? दुसरा पक्षी का नाही, जाणून घ्या

Apurva Kulkarni

कावळा

हिंदू धर्मात कावळ्याला विशेष महत्त्व आहे. पितृपक्षात तर कावळ्यांना अन्न देण्याची प्रथा आहे.

WHY CROW EATS PIND

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पिंड

पिंडाला कावळा शिवला तर ते पितरापर्यंत पोहचतं अशी मानलं जातं.

CROW AND ANCESTORS

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यमराजाचा दूत

तसंच कावळ्याला यमराजाचा दूत देखील मानलं जातं. त्यामुळे पिंडाला कावळाच शिवतो अशी मान्यता आहे.

ROW DURING PITRU PAKSHA

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धार्मिक कारण

यामागचं धार्मिक कारण म्हणजे, गरुड पुराणानुसार कावळा हा पितरांचा आत्मा असतो त्यामुळे पिंडदान केल्यावर कावळ्याच्या माध्यमातून ते अन्न पितरांपर्यंत पोहचतं.

PITRU PAKSHA CROW

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वैज्ञानिक कारण

वैज्ञानिक कारणानुसार कावळा अतिशय हुशार पक्षी आहे. त्यामुळे त्याला अन्न लवकर दृष्टीत पडतं. पिंडातील अन्न पाहून तो खाण्यासाठी लवकर येतो.

CROW RELIGIOUS SIGNIFICANCE

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पर्यावरण संतुलन

पर्यावरणाच्या संतुलनानुसार इतर पक्षी हे सहसा आळी, किडे यासारखे अन्न सेवन करतात. त्यामुळे आवळा पिंडाकडे लवकर आकर्षित होतो.

PIND DAAN RITUAL,

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टीप

ही माहिती सामाजिक आणि धार्मिक मान्यतेवर आधारित आहे. सकाळ समूह याला दुजोरा देत नाही.

PIND DAAN MEANING

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मान वाकडी करून एका डोळ्याने कावळा काय बघतो? कारण ऐकून व्हाल थक्क!

, WHY CROW TILTS HEAD

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