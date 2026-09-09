कावळा कोकिळेच्या अंड्यांची काळजी का घेतो?

सकाळ डिजिटल टीम

स्वतःचे घरटे न बांधणारा पक्षी

कोकिळा स्वतःचे घरटे बांधत नाही; ती अंडी घालण्यासाठी आणि पिल्ले वाढवण्यासाठी कावळ्याच्या घरट्याचा वापर करते.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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'ब्रूड पॅरासिटिझम'

विज्ञानात या वर्तनाला 'ब्रूड पॅरासिटिझम' म्हणतात; यामुळे कोकिळेचा पिल्ले सांभाळण्याचा वेळ आणि ऊर्जा वाचते.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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प्रजननाची क्षमता

घरटे बांधणे, अंडी उबवणे आणि पिल्लांना भरवण्याची जबाबदारी टळल्याने मादी कोकिळा एका हंगामात जास्त अंडी घालू शकते.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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आहारातील विरोधाभास

प्रौढ कोकिळा फळे आणि किडे खाते, पण तिच्या पिल्लांना वेगाने वाढण्यासाठी कावळ्याकडून मिळणाऱ्या उच्च प्रथिनयुक्त आहाराची गरज असते.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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अंड्यांचे हुबेहूब रूप

कोकिळेच्या अंड्याचा रंग, आकार आणि नक्षी कावळ्याच्या अंड्यांशी तंतोतंत जुळते; त्यामुळे कावळा परके अंडे ओळखू शकत नाही.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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मजबूत अन् जाड कवच

कावळ्याच्या घरट्यात घाईघाईत अंडे सोडताना ते फुटू नये म्हणून निसर्गाने कोकिळेच्या अंड्याचे कवच अतिशय जाड बनवले आहे.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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वेगाने बाहेर येणारे पिल्लू

कोकिळेचे अंडे कावळ्याच्या अंड्यांपेक्षा आधी उबते, ज्यामुळे कोकिळेचे पिल्लू आधी बाहेर येऊन अन्नावर हक्क गाजवते.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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प्रतिस्पर्ध्यांचा खात्मा

घरट्यातून बाहेर येताच कोकिळेचे पिल्लू कावळ्याची मूळ अंडी किंवा इतर पिल्ले घरट्याबाहेर ढकलून देते.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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ओरडून अन्न मिळवण्याची कला

कोकिळेचे पिल्लू सतत मोठ्याने चिवचिव करते; त्यामुळे कावळा त्याला स्वतःचे पिल्लू समजून जास्त अन्न भरवतो.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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आळस नव्हे, निसर्गाचा नियम

कोकिळेचे हे वर्तन कपट किंवा आळस नसून, स्वतःची प्रजाती टिकवून ठेवण्यासाठी निसर्गाने दिलेली नैसर्गिक जीवनशैली आहे.

Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?

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माशी तिचे पुढचे पाय सतत का चोळत असते?

Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?

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