कावळा कोकिळेच्या अंड्यांची काळजी का घेतो?

सकाळ डिजिटल टीम
कोकिळा स्वतःचे घरटे बांधत नाही; ती अंडी घालण्यासाठी आणि पिल्ले वाढवण्यासाठी कावळ्याच्या घरट्याचा वापर करते.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
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विज्ञानात या वर्तनाला 'ब्रूड पॅरासिटिझम' म्हणतात; यामुळे कोकिळेचा पिल्ले सांभाळण्याचा वेळ आणि ऊर्जा वाचते.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
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घरटे बांधणे, अंडी उबवणे आणि पिल्लांना भरवण्याची जबाबदारी टळल्याने मादी कोकिळा एका हंगामात जास्त अंडी घालू शकते.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
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प्रौढ कोकिळा फळे आणि किडे खाते, पण तिच्या पिल्लांना वेगाने वाढण्यासाठी कावळ्याकडून मिळणाऱ्या उच्च प्रथिनयुक्त आहाराची गरज असते.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
sakal
कोकिळेच्या अंड्याचा रंग, आकार आणि नक्षी कावळ्याच्या अंड्यांशी तंतोतंत जुळते; त्यामुळे कावळा परके अंडे ओळखू शकत नाही.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
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कावळ्याच्या घरट्यात घाईघाईत अंडे सोडताना ते फुटू नये म्हणून निसर्गाने कोकिळेच्या अंड्याचे कवच अतिशय जाड बनवले आहे.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
sakal
कोकिळेचे अंडे कावळ्याच्या अंड्यांपेक्षा आधी उबते, ज्यामुळे कोकिळेचे पिल्लू आधी बाहेर येऊन अन्नावर हक्क गाजवते.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
sakal
घरट्यातून बाहेर येताच कोकिळेचे पिल्लू कावळ्याची मूळ अंडी किंवा इतर पिल्ले घरट्याबाहेर ढकलून देते.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
sakal
कोकिळेचे पिल्लू सतत मोठ्याने चिवचिव करते; त्यामुळे कावळा त्याला स्वतःचे पिल्लू समजून जास्त अन्न भरवतो.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
sakal
कोकिळेचे हे वर्तन कपट किंवा आळस नसून, स्वतःची प्रजाती टिकवून ठेवण्यासाठी निसर्गाने दिलेली नैसर्गिक जीवनशैली आहे.
Why Do Cuckoos Lay Eggs in Crow Nests?
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माशी तिचे पुढचे पाय सतत का चोळत असते?
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
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