कावळा आणि कोकिळा यात काय फरक असतो?

Varsha Balhe
कावळा आणि कोकिळा यांचा रंग काहीसा सारखा वाटत असला, तरी त्यांच्यात अनेक फरक आहेत. त्यांचा आवाज, रंग आणि घरटं बनवण्याची पद्धत यावरून त्यांना ओळखता येतं.
CROW VS CUCKOO DIFFERENCES
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नर कोकिळा काळ्या रंगाचा असतो, तर मादी कोकिळा तपकिरी रंगाची आणि अंगावर ठिपके असलेली असते. कावळा मात्र साधारण काळ्या रंगाचा दिसतो.
CROW VS CUCKOO DIFFERENCES
esakal
कावळा ‘काव-काव’ असा आवाज करतो. कोकिळेचा आवाज मात्र गोड आणि सुरेल असतो. त्यामुळे आवाजावरूनही त्यांना ओळखता येतं.
CROW VS CUCKOO DIFFERENCES
esakal
कावळा स्वतःचं घरटं स्वतः बनवतो. कोकिळा मात्र स्वतः घरटं बनवत नाही. ती दुसऱ्या पक्ष्याच्या घरट्यात अंडी घालते.
CROW VS CUCKOO DIFFERENCES
esakal
कोकिळा अनेकदा कावळ्याच्या घरट्यात अंडी घालते. त्यानंतर कावळाच त्या अंड्यांची काळजी घेतो आणि पिल्लांना वाढवतो.
CROW VS CUCKOO DIFFERENCES
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कोकिळेचं पिल्लू कावळ्याच्या घरट्यात वाढू शकतं. कोकिळेच्या काही प्रजातींची पिल्लं घरट्यातील इतर अंडी किंवा पिल्लांना बाहेर ढकलतात.
CROW VS CUCKOO DIFFERENCES
esakal
नर कोकिळा काळा असल्यामुळे तो काहीसा कावळ्यासारखा दिसू शकतो. पण कोकिळेचा सुरेल आवाज आणि मादीचा ठिपकेदार रंग यामुळे फरक ओळखता येतो.
CROW VS CUCKOO DIFFERENCES
esakal
कावळा स्वतः घरटं बांधतो आणि आपल्या पिल्लांना वाढवतो. कोकिळा मात्र दुसऱ्या पक्ष्याच्या घरट्यात अंडी घालते. हाच त्यांच्या सवयींमधला महत्त्वाचा फरक आहे.
CROW VS CUCKOO DIFFERENCES
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LEOPARD VS JAGUAR DIFFERENCES
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