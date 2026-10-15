बिबट्या आणि जग्वार यात काय फरक असतो?

Varsha Balhe
बिबट्या आणि जग्वार दिसायला काहीसे सारखे वाटतात. पण त्यांचा आकार, ठिपके, ताकद आणि राहण्याचं ठिकाण वेगळं असतं.
LEOPARD VS JAGUAR DIFFERENCES
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दोघांच्याही अंगावर गोलाकार ठिपक्यांची नक्षी असते. पण जग्वारच्या नक्षीच्या आत छोटे काळे ठिपके दिसतात.
LEOPARD VS JAGUAR DIFFERENCES
esakal
जग्वार हा बिबट्यापेक्षा जास्त जाड आणि मजबूत असतो. बिबट्याचं शरीर तुलनेने सडपातळ असतं.
LEOPARD VS JAGUAR DIFFERENCES
esakal
जग्वारचा जबडा खूप मजबूत असतो. त्याच्या चावण्याची ताकद मोठ्या मांजरींमध्ये विशेष मानली जाते.
LEOPARD VS JAGUAR DIFFERENCES
esakal
जग्वार मुख्यतः मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेत आढळतो. बिबट्या आफ्रिका आणि आशियात, भारतासह अनेक भागांत दिसतो.
LEOPARD VS JAGUAR DIFFERENCES
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जग्वारला पाण्यात पोहायला आवडतं आणि तो पाण्यातही शिकार करतो. बिबट्याला मात्र झाडांवर चढण्यात जास्त कौशल्य असतं.
LEOPARD VS JAGUAR DIFFERENCES
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बिबट्या शिकार पकडल्यानंतर ती झाडावर घेऊन जाऊ शकतो. जग्वार मात्र आपल्या मजबूत जबड्याच्या मदतीने शिकार करतो.
LEOPARD VS JAGUAR DIFFERENCES
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थोडक्यात, जग्वार आकाराने जड आणि शरीराने मजबूत असतो. तर बिबट्या चपळ असून झाडावर चढण्यात विशेष पटाईत असतो.
LEOPARD VS JAGUAR DIFFERENCES
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PARROT VS MYNAH
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