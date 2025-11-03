हिवाळ्यात काकडीचा रस आरोग्यासाठी वरदान की नुकसान?

सकाळ डिजिटल टीम

हिवाळ्यात काकडीचा ज्युस आरोग्यासाठी योग्य आहे की नुकसानकारक तज्ञ काय सांगतात जाणून घ्या.

शरीरातील पाण्याचे प्रमाण

हिवाळ्यात थंडीमुळे पाणी पिणे कमी होते, ज्यामुळे डिहायड्रेशन होऊ शकते. काकडीचा रस शरीराला नैसर्गिकरित्या हायड्रेटेड ठेवतो.

बद्धकोष्ठता

हिवाळ्यात अनेकदा पचनक्रिया मंदावते. काकडीमध्ये असलेले फायबर आणि पाणी बद्धकोष्ठता (Constipation) दूर करण्यास मदत करतात.

विषारी घटक

काकडी मूत्रवर्धक (Diuretic) असल्याने, ती किडनी आणि शरीरातील विषारी पदार्थ (Toxins) बाहेर काढण्यास मदत करते.

थंडी आणि कफ

काकडीचा नैसर्गिक 'थंडावा' वाढवणारा गुणधर्म हिवाळ्यातील वातावरणाशी जुळत नाही. त्यामुळे रात्री किंवा सकाळी लवकर सेवन केल्यास सर्दी-खोकला (Cold and Cough) आणि कफ वाढू शकतो.

कफचा त्रास

आयुर्वेदानुसार, ज्यांची प्रकृती 'कफ दोष' (Kapha Dosha) वाढवणारी आहे, त्यांना हिवाळ्यात काकडीचा रस त्रासदायक ठरू शकतो. यामुळे शरीरात जडपणा (Heaviness) वाढू शकतो.

पचन समस्या

जर रस अति प्रमाणात घेतला, तर त्यातील जास्त पाण्यामुळे पचनसंस्थेतील अग्नी मंदावतो, ज्यामुळे पोट फुगणे किंवा अतिसार होऊ शकतो.

रात्री सेवन टाळावे

सूर्यास्तानंतर काकडीचा रस घेतल्यास शरीराचे तापमान अधिक कमी होते, ज्यामुळे सर्दी-खोकल्याचा धोका वाढतो आणि झोपेवर (Sleep Cycle) परिणाम होऊ शकतो.

दुष्परिणाम टाळणे

काकडीचा रस नेहमी दुपारच्या वेळी घ्यावा. तो थंड नसावा. त्यात आलं, पुदीना किंवा काळी मिरी सारखे उष्णता देणारे घटक मिसळल्यास त्याचे दुष्परिणाम टाळता येतात आणि तो वरदान ठरतो.

