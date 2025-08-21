Jeera Water : पोटातल जिरवायचं आहे तर रोज रात्री जिरे खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe

जिरे

जिरे फक्त जेवणाची चव वाढवत नसून, आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर ठरते.

Jeera Water | esakal

वजन कमी होईल

वजन कमी करण्यापासून ते पचन सुधारण्यापर्यंत, जिरे हा औषधी गुणधर्मांनी परिपूर्ण आहे.

Jeera Water | esakal

झोपण्यापूर्वी एक ग्लास प्या

झोपण्यापूर्वी एक ग्लास जिऱ्याचे पाणी पिऊन झोपल्या फॅट बर्न होण्यास मदत होते.

Jeera Water | esakal

अनेक गुणधर्म

जिऱ्याच्या पाण्यात अँटीमायक्रोबियल, अँटीफंगल, अँटीऑक्सिडंट, अँटी-इंफ्लेमेटरी, फायबर इत्यादी गुणधर्म असतात.

Jeera Water | esakal

पोषक घटक

प्रथिने, ऊर्जा, लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सोडियम, तांबे, व्हिटॅमिन्स ही भरपूर जिऱ्यात असतात.

Jeera Water | esakal

रक्तदाब नियंत्रण

वाढत्या रक्तदाबावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिऱ्याचे पाणी फायदेशीर ठरते.

Jeera Water | esakal

रक्ताभिसरण सुधारेल

रात्री झोपण्यापूर्वी ग्लासभर जिऱ्याचे पाणी प्यायल्याने रक्ताभिसरण सुधारते.

Jeera Water | esakal

लोह प्रमाण जास्त

जिऱ्यामध्ये इतर खाद्यपदार्थांपेक्षा १३ पट जास्त लोह आढळते.

Jeera Water | esakal
आणखी पाहा...