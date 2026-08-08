Roasted Coconut Benefits : हेल्दी स्नॅक शोधताय? भाजलेले खोबरे ठरेल सर्वोत्तम पर्याय; शरीराला त्वरित ऊर्जेसह मिळतील चांगले फॅट्स

बाळकृष्ण मधाळे

'खोबरे' भारतीय आहारातील महत्त्वाचा घटक

खोबरे हा भारतीय आहारातील महत्त्वाचा घटक असून त्याचा वापर विविध पदार्थांमध्ये केला जातो.

Roasted Coconut Benefits

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खोबऱ्यामध्ये कोणते घटक आढळतात?

कच्च्या खोबऱ्याप्रमाणेच भाजलेले खोबरेही चविष्ट आणि पौष्टिक स्नॅक म्हणून खाल्ले जाऊ शकते. त्यामध्ये शरीरासाठी आवश्यक असलेले चांगले फॅट्स आणि इतर पोषक घटक आढळतात.

Roasted Coconut Benefits

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शरीराला मिळते जलद ऊर्जा

भाजलेल्या खोबऱ्यामध्ये आरोग्यदायी फॅट्सचे प्रमाण चांगले असते. त्यातील MCTs म्हणजेच Medium-Chain Triglycerides शरीराला तुलनेने लवकर ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यास मदत करू शकतात.

Roasted Coconut Benefits

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esakal

पचनक्रियेसाठी उपयुक्त

योग्य प्रमाणात भाजलेले खोबरे खाल्ल्यास पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत होऊ शकते. त्यातील पोषक घटक शरीरातील चयापचयाची प्रक्रिया व्यवस्थित राहण्यासाठीही उपयुक्त ठरतात.

Roasted Coconut Benefits

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वजन नियंत्रणात मदत होऊ शकते

भाजलेले खोबरे खाल्ल्यानंतर बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटू शकते. त्यामुळे वारंवार खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र, वजन कमी करण्यासाठी केवळ एका पदार्थावर अवलंबून राहणे योग्य नाही.

Roasted Coconut Benefits

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अँटिऑक्सिडंट्सचा स्रोत

खोबऱ्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्ससह विविध पोषक घटक आढळतात. हे घटक शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसपासून संरक्षण देण्यास मदत करू शकतात आणि एकूण आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

Roasted Coconut Benefits

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हेल्दी स्नॅक म्हणून पर्याय

भाजलेले खोबरे चविष्ट असल्याने ते मधल्या वेळेत हलका स्नॅक म्हणून खाऊ शकता. मात्र, त्याचे सेवन नेहमी मर्यादित प्रमाणात करणे महत्त्वाचे आहे.

Roasted Coconut Benefits

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esakal

अतिसेवन टाळा

भाजलेल्या खोबऱ्यामध्ये चांगले फॅट्स असले तरी त्यात कॅलरीजचे प्रमाणही जास्त असते. त्यामुळे त्याचे अतिसेवन केल्यास शरीरात अतिरिक्त कॅलरीज जाऊ शकतात. म्हणूनच संतुलित आहाराचा भाग म्हणून मर्यादित प्रमाणात भाजलेले खोबरे खाणे अधिक योग्य ठरते.

Roasted Coconut Benefits

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esakal

टीप :

कोणताही पदार्थ आरोग्यासाठी फायदेशीर असला तरी त्याचे सेवन योग्य प्रमाणात करणे महत्त्वाचे आहे. वैयक्तिक आरोग्याच्या समस्या किंवा विशेष आहाराची गरज असल्यास आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Roasted Coconut Benefits

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esakal

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Health benefits of dry ginger

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